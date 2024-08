Janecarlo Lozano entrega 27 mil becas estudiantiles en 9 años en GAM

En un lapso de nueve años el alcalde electo en Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, ha entregado un total de 27 mil becas de bachillerato y nivel superior a jóvenes que fueron rechazados de una institución pública.

Este domingo en su novena edición, el alcalde electo entregó más de 3 mil 500 becas a jóvenes maderenses a fin de que puedan cursar una carrera, pues Janecarlo Lozano considera que la educación no es un lujo, sino un derecho.

De las 27 mil becas que se han entregado hasta hoy a los jóvenes de la GAM, más de 10 mil han egresado de una licenciatura Créditos: Especial

Durante la ceremonia, que se realizó en el parque “El Mestizaje” , Janecarlo Lozano agradeció a los jóvenes que confiaron en él para llevar a cabo el primer “Becatón”, nombre que le dio a este programa social hace nueve años.

Ahora esos jóvenes son abogados, contadores, psicólogos, pedagogos, es decir, personas de bien para la Gustavo A Madero, la Ciudad y el país.

De las 27 mil becas que se han entregado hasta hoy a los jóvenes de la GAM, más de 10 mil han egresado de una licenciatura y 12 mil personas más egresaron de la preparatoria.

“En Gustavo A Madero haremos realidad la utopía, que nunca más la educación será un lujo, sino un derecho de todas y de todos los jóvenes y reafirmo que sin educación no habrá transformación en México, es por eso que entregamos más de tres mil 500 becas a nuestros jóvenes, para que puedan complir sus sueños.

“Nos dimos a la tarea de convencer a las instituciones educativas para que puedan aportar socialmente con estas becas, es la visión social donde todas y todos vamos a cooperar para mejorar la alcaldía”, dijo Janecarlo Lozano, alcalde electo.

En la ceremonia hubo estudiantes recién graduados quienes subieron al escenario para recibir un reconocimiento de manos del alcalde electo, ellos animaron a los nuevos estudiantes a continuar con sus sueños y no dejar de estudiar.

Algunos de ellos dieron sus testimonios, y aseguraron que estuvieron a punto de quedarse sin una opción para estudiar, pues no fueron aceptados en una universidad pública y no contaban con recursos para pagar una escuela privada.

“Gracias al becatón hoy me convertí en abogada, me siento muy feliz de que mis padres me vean como profesionista realizada, le doy gracias al alcalde Janecarlo Lozano, quien nos ayudó a cumplir nuestros sueños, por políticos como él nuestro país cambia rotundamente y la Cuarta Transformación avanza”, dijo Mariana Calderas.

En el evento estuvieron presentes los diputados electos Yuriri Ayala, César Cravioto y Guillermo Rendón, quienes mostraron su apoyo incondicional al alcalde electo Janecarlo Lozano.