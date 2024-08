Ofrecen danza contemporánea para rebelarse

Socialmente, dice la coreógrafa y bailarina Alejandra Corona, a las mujeres se les ha asignado un rol, un destino y una manera específica de estar en el mundo; ese mandato hoy es insostenible, por ello, en lo colectivo y en lo individual, la lucha femenina tiene que marcar nuevos rumbos, alejados del deber ser.

"La tradición nos ha dicho cómo nos debemos mantener a tono con lo que se espera de nosotras, pero estamos en un momento en el que necesitamos reconocernos como seres humanos que van más allá de si tenemos hijos o no, si tenemos pareja o no, si somos amas de casa o no".

Derivado de estas reflexiones, Corona, junto con Karla Pedraza, creó El rastro, una obra que, mediante la danza contemporánea, explora los estereotipos de género y las prácticas sociales que condicionan la vida de las mujeres.

"Empezamos con una estética que podría considerarse bella, pero nos dimos cuenta de que nuestras vidas han tenido rupturas de las cosas que creíamos y que hemos pasado por procesos muy dolorosos, fuimos honestas con nosotras mismas y nos apoyamos con elementos como el corset y los tacones para crear un discurso que cuestiona nuestros encarcelamientos mentales; a partir de ahí, fuimos creando un lenguaje desarticulado, con una belleza muy dolorosa".

El rastro de las violencias interiorizadas, los ideales irrealizables y los cuestionamientos a los cánones de belleza son el centro de la puesta que se presentará en el Teatro Raúl Flores, del 22 al 25 de agosto.

Por Alida Piñón

