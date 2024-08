Daniela Spalla canta sin filtro

La cantautora argentina Daniela Spalla vuelve a la escena musical, con su nuevo EP titulado Spalla, el cual contiene cinco canciones en las que incursiona en géneros como el ítalo disco, pop, indie y balada, por lo que la cantante compartió, “la vida me pone en situaciones en las que si yo no digo lo que pienso no puedo avanzar, mis canciones siempre han sido un lugar donde puedo decir lo que siento y una forma de escaparme de la vida real, con mis canciones logró descargarme”.

Sobre cómo este material se distingue de sus otros discos comentó, “esta vez no pensé si al público le iba a gustar o no, me enfoqué más en lo que me gusta a mí, fue algo maravilloso que no había experimentado con otros álbumes, no tuve ese miedo constante de lo que podría decir la gente”.

Y agregó, “me sentí valiente por estar haciendo lo que yo quería, dejé afuera los miedos, los filtros, Pablo Stipich mi productor, fue una pieza clave en esta búsqueda más desafiante, de querer probar sonidos nuevos que me hacían feliz”.

Su nuevo material incluye los sencillos “Todo mal” y “Sicilia”, a los que se le añaden tres enérgicos temas, “después de una gira siempre quiero hacer canciones movidas para tener un repertorio más amplio en los conciertos, que me permitan hacer un performance más estridente, fue una búsqueda muy puntual e intencionada en Spalla, hay otras canciones que son reflexivas y sentidas”, afirmó Daniela.

El EP fue producido en la Ciudad de México y por eso para la argentina fue un proceso desafiante, “atravesaba por un problema personal, donde tenía que alzar la voz en situaciones incómodas, grabar estas canciones fue un alivio, normalmente el estudio es un lugar donde me enfrento a emociones difíciles y en esta ocasión, lo más fuerte estaban en mi vida”, indicó.

Créditos: (Especial)

Y añadió, “cuando trabajaba en decir lo que pensaba, recordaba mucho a ciertos familiares del lado paterno, una característica de esa parte de mi familia es que son extrovertidos, hablan sin filtro, quería hacer las cosas como ellos, fueron un motor a lo largo de este proceso”.

Tras el lanzamiento de su álbum Dara en 2023, Daniela Spalla inició su Dara tour, presentándose en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El 24 de agosto la cantante vuelve a la capital para presentar por primera vez en vivo su nuevo material en el Festival HERA, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, evento que celebra el talento femenino en la industria musical y en donde va a compartir con otras colegas como Ximena Sariñana y Ely Guerra.

Acerca de tocar en la primera edición del encuentro musical expresó, “es increíble ser parte, es un honor, un festival de mujeres que estábamos esperando desde hace tiempo, siento mucha alegría y agradezco a las mujeres que pusieron en marcha esta idea, tengo muchas ganas de ver a artistas que admiro”.

Respecto a las novedades de la continuación de su gira mencionó, “será un show nuevo el que estamos trabajando, empezamos la segunda parte de este tour que viene acompañado por toda la música de Spalla y visualmente hay una propuesta nueva”.

SOBRE SPALLA:

“Fiesta” y “Sicilia” son sus canciones favoritas.

Fue producido por el chileno Pablo Stipich.

Continuará su gira en Latinoamérica y Europa.

Tiene una colaboración con Zemmoa

LOS DATOS:

5 meses duró el proceso de creación de “Spalla”.

15 de agosto estrena el EP.

4 álbumes de estudio ha lanzado.

POR GADDIEL CORTES TORRES

