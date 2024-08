Familiares del mexicano preso en India piden intervención de Relaciones Exteriores ante próxima audiencia

Familiares de Jorge Renán Solís Fernández pidieron tanto a autoridades mexicanas como indias participar en la audiencia que tendrá el mexicano en Indore el próximo 30 de agosto, donde se revisará su caso, luego de permanecer seis años preso por no haber pagado la extorsión que exigía la Policía de Investigaciones de Indore.

En una clara violación a los derechos humanos, Jorge Renán Solís Fernández, de 48 años, fue secuestrado en una de las calles de Indore hace seis años, donde fue golpeado, extorsionado y amenazado por agentes del Directorate of Revenue Intelligence, quienes actualmente enfrentan cargos en ese país por secuestro y extorsión.

Relaciones Exteriores de ambos países han permanecido en silencio

A pesar de que las autoridades indias en México, representadas por Pankaj Sharma, y el Chief Justice of India, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, no se han referido al caso, las autoridades mexicanas en India han dado acompañamiento al mexicano sin intervenir y sin que las autoridades de Relaciones Exteriores defiendan los derechos del mexicano, a quien hasta el momento no se le ha podido demostrar ningún cargo en su contra.

Por su parte, los familiares de Jorge Renán Solís exhortaron a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que hagan un llamado a la justicia india para evitar que nuevamente los agentes del Directorate of Revenue Intelligence intervengan en la audiencia y manipulen a los jueces para seguir castigando al mexicano, quien cumple una condena de 20 años sin saber los cargos que se le imputan.

Los familiares han pedido apoyo a Amnistía Internacional y a otros organismos de derechos humanos para evitar que Jorge Renán siga siendo víctima de la corrupción de la provincia de Indore.

