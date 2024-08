La cantautora estadounidense Sarah Kinsley lanza su primer álbum de estudio titulado Escaper, en el cual combina la música clásica y el pop. La cantante habló acerca de su nuevo material, “son canciones inéditas, tiene una historia específica de una persona que escapa, que soy yo, las cosas que hacemos para escapar del duelo, de un corazón roto y quienes somos cuando regresamos, puse mucho de mí en este disco, tratando de crear este mundo mágico”.

Respecto a cómo explora temas como la pérdida y el amor romántico comparado con el de los amigos mencionó, “componer acerca de la muerte y el duelo es difícil, algo que no había experimentado, también el transformar la canción de algo intangible en mi mente, volverlo algo real para ponerlo en este disco fue un reto”.

Y añadió, “este álbum está dentro del amor como una forma de preservar la vida, escribí canciones acerca de mis amigos y mi pareja, el abrazar el amor después de sentirte lejos de él, el mayor impacto que ha tenido en el álbum y en mi, ha sido verlo como algo que inspira la vida y me inspira a vivir en el presente siempre”.

Fascinada por la idea de realidades alternativas y mundos imaginarios, la cantautora, quien debutó en la industria musical en 2019, con el lanzamiento de su primer sencillo “Wine stained lips”, se prepara para estrenar su primer disco de estudio, del cual ya presentó los temas, “Last time we never meet again” y “Starling”, sencillos de su material discográfico.

Kinsley se considera fanática de la música clásica y el pop, y en Escaper fusiona ambos géneros, “fue muy divertido este proceso de creación del nuevo material, porque me gusta la música pop y también la clásica, es difícil pensarlas como dos cosas diferentes cuando siento mucho amor por ambas, encuentro emoción al hacerlo, es algo orgánico el traer sonidos clásicos en música pop”.

La cantante ya se presentó en México, como invitada especial de la banda Keane en el concierto que ofreció en el Palacio de los Deportes, el pasado abril, y sobre su experiencia compartió, “la Ciudad de México es uno de los lugares más bellos en los que he estado, el público mexicano es el más ruidoso que he escuchado, todos estaban cantando y gritando, es el más bonito que he visto, la energía es muy diferente a la de los americanos o europeos, son sorprendentes”.

Junto a su nuevo disco, Sarah prepara su más reciente gira mundial pasando por Estados Unidos, Reino Unido y varios países de Europa, “estoy emocionada de tocar nuevas canciones, de darle algo nuevo al público, la música en el álbum será increíble para tocar en vivo y que vean un show nuevo”.

SOBRE SARAH / ESCAPER:

Su nueva gira incluirá paradas en el Webster Hall de Nueva York y el Troubadour de Los Ángeles

El primer sencillo de su álbum "Last Time We Never Meet Again” estrenó el 20 de junio

Produjo el álbum junto al productor ganador de un Grammy, John Congleton

Kinsley ha actuado en festivales como Lollapalooza y Austin City Limits

LOS DATOS:

6 de septiembre estrena Escaper

3 ep's ha lanzado

15 de septiembre inicia su nueva gira

Por Gaddiel Cortes Torres

EEZ