Proceso de impugnación de votos en Alcaldía Cuauhtémoc, podría tardar semanas: Erika Estrada, consejera del IECM

Erika Estrada Ruiz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), habló sobre el proceso que se está llevando a cabo con respecto a la impugnación de los resultados electorales en la alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista con Javier Solórzano durante el programa Referente Informativo para El Heraldo Radio, confesó que podría tardar todavía semanas la resolución de este proceso.

Sigue leyendo:

Caty Monreal sostiene que hubo fraude en la alcaldía Cuauhtémoc: "Tienen miedo de que abramos las urnas y veamos todo el cochinero"

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, impugna recuento de votos

Erika Estrada contó que luego de las elecciones del 2 de junio, se contaron 126 paquetes electorales de 735 en la alcaldía Cuauhtémoc, con lo cual se determinó como ganadora a la candidata Alessandra Rojo de la Vega.

Sin embargo, la candidata de Morena Caty Monreal pidió que se abriera la totalidad de los paquetes bajo el argumento de que habría más votos que la beneficiarían.

Al respecto, el Tribunal Local le concedió el recuento de votos a Monreal y ordenó al IECM abrir la totalidad de paquetes electorales para hacer la revisión.

"Lo que sucede después es que esto es impugnado, ya que la motivación no fue suficiente para hacer un recuento total, la Sala Regional dijo que las razones no son las correctas según la norma y revocó la orden del IECM para hacer el recuento, (...) no es que se haya suspendido el recuento de votos, no hay recuento de votos", explicó Erika Estrada.