Gobierno capitalino publica reforma constitucional para garantizar el mejoramiento de unidades habitacionales

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que este lunes fue publicado en la Gaceta Oficial capitalina el Decreto de Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en Materia de Derecho a la Vivienda y Preservación de Unidades Habitacionales, mediante el cual se incorpora el derecho que tienen las y los habitantes de estos conjuntos habitacionales de contar con un presupuesto público para su mantenimiento y mejoramiento.

“En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México se reunió en sesión extraordinaria, porque el periodo ordinario terminó el 30 de mayo, y aprobó la iniciativa que mandé. (...) Se adiciona un numeral 5 al apartado E del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de derecho a la vivienda y preservación de las unidades habitacionales para quedar como sigue: ‘las Unidades Habitacionales tendrán un presupuesto público para fortalecer su mejoramiento y mantenimiento, priorizando las de interés social, cuya asignación en cada ejercicio presupuestal será determinada de conformidad con las reglas de operación que se emitan’. Aquí está el decreto correspondiente, publicado el día de hoy para bienestar de los habitantes de las unidades habitacionales, que son millones en la Ciudad de México”, dijo.

Sigue leyendo:

Himno hecho por mujeres

Norma Piña pide a AMLO y Sheinbaum abrir diálogo sobre reforma judicial

En la Unidad Habitacional “El Rosario”, en la Alcaldía Azcapotzalco, el mandatario capitalino precisó que este nuevo derecho formaliza el trabajo realizado durante esta administración, a través de la Procuraduría Social (PROSOC), para que más unidades habitacionales cuenten con mejores instalaciones y servicios urbanos, por ejemplo, a través de la sustitución o reparación de redes hidráulicas y de drenaje, mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, poda de árboles, reparación y cambio de luminarias, entre otras obras.

No se eliminan derechos y obligaciones que adquieren los condóminos y sus administraciones

En la Unidad Habitacional “El Rosario”, en la Alcaldía Azcapotzalco, el mandatario capitalino precisó que este nuevo derecho formaliza el trabajo realizado durante esta administración. FOTO: Especial

Asimismo, aclaró que no elimina derechos y obligaciones que adquieren los condominos y sus administraciones. “Ya no es solo un programa, es ahora un derecho y no es un derecho que esté en una ley secundaria, está en la ley fundamental de la Ciudad de México, la Constitución. (...) En el año 2000 se hablaba de 2 mil unidades habitacionales, hoy se habla de 11 mil 200 unidades habitacionales en la Ciudad de México, y nos vamos aproximando cada vez más al hecho de que en las unidades habitacionales viva casi la mitad de la población de la Ciudad de México. Es decir, no podemos ignorar esta realidad. (...) Muchas de esas unidades habitacionales son ciudades dentro de la ciudad y tienen un conjunto de problemas que son parecidos a los que ocurren en las calles, colonias, pueblos y barrios”, detalló.

El titular del Ejecutivo local recordó que este apoyo gubernamental tiene su origen en el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno, ya que antes, cuando la capital del país aún era Departamento del Distrito Federal, se rechazó la idea de apoyar a las unidades habitacionales por considerarlas propiedad privada.

“Se hace la Pensión de Adultos Mayores, la beca para personas con discapacidad, el programa de gratuidad de medicamentos en los Centros de Salud y se hace, entre muchos otros programas, el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social, el PRUH. Por primera vez, se entregan recursos públicos a las unidades habitacionales, López Obrador rompe con el mito de que no se podía apoyar a las unidades habitacionales”, resaltó.

Batres recordó otras iniciativas que han sido aprobadas durante su gestión

Martí Batres mencionó otras iniciativas que han sido aprobadas durante su gestión, como la reforma para incluir a los Comedores Públicos y Comunitarios en la Constitución de la Ciudad de México y la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social; así como los derechos impulsados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de los programas sociales “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela”.

“Por eso es importante el proyecto de la Cuarta Transformación, para salvaguardar los derechos, para que no haya retrocesos, para que se cuide lo conquistado y lo logrado, y se logren nuevos derechos. (...) Lo más importante para nosotros es el bienestar, ese es el eje fundamental de la transformación que nos hemos propuesto y eso ha tenido sus resultados; en este sexenio disminuyó el número de personas en situación de pobreza y disminuyó la distancia entre los más ricos y los más pobres, se cortó esa distancia, disminuyó la desigualdad. Eso quiere decir que todo esto ha tenido su repercusión”, expresó.

Por su parte, la procuradora Social de la Ciudad de México, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, comentó que la reforma a la Constitución local reafirma la vocación democrática y progresista del Gobierno capitalino en materia de políticas públicas que generan bienestar social, además de fomentar el acceso a entornos seguros y dignos que permitan a la ciudadanía mejorar sus condiciones de vida.

“En esta ciudad, más de 4.5 millones de personas vivimos bajo el régimen de propiedad en condominio. (...) Por eso, resulta fundamental generar condiciones no solamente para poder acceder a la vivienda, sino también para el mejoramiento de los conjuntos habitacionales y, sobre todo, los de interés social. Las vecinas y los vecinos muchas veces con el pago de las cuotas no pueden realizar obras mayores, como lo son la sustitución de la red hidráulica, red de drenaje, la rehabilitación de elevadores, la reparación de las cisternas o incluso el acondicionamiento de los espacios públicos”, comentó.

Apoyo asignado a unidades habitacionales ha ayudado a la construcción de obras

Mencionó que el apoyo asignado a unidades habitacionales a través de la PROSOC ha ayudado a la construcción de obras como el dispensario médico en la Unidad Habitacional “Palo Alto”, en la Alcaldía Cuajimalpa; la construcción de la Casa del Adulto Mayor en “Alianza Popular Revolucionaria”, en la Alcaldía Coyoacán; el salón de usos múltiples de la Unidad Habitacional “Emilio Portes Gil”, en la Alcaldía Tlalpan; o los juegos infantiles en la Unidad Habitacional “Legaria”, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

“Con este gran avance que ahora está establecido en la Constitución, se hace un reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos que durante años realizaron de manera incansable, a través de la lucha social, muchas tareas para visibilizar los derechos de la ciudadanía”, añadió.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, diputada Martha Soledad Ávila Ventura resaltó la importancia que tiene esta iniciativa para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, a través del mejoramiento continuo de los espacios públicos.

“Las unidades habitacionales son los espacios idóneos para construir comunidad en nuestra ciudad, son los lugares en donde muchas veces las personas encuentran la primera oportunidad para organizarse con sus vecinos, en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. (...) Es por ello que las instituciones públicas deben atender estratégicamente a las unidades habitacionales y garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas. (…) Hemos apoyado esta propuesta porque representa un significativo avance de los derechos sociales en nuestra Constitución y porque estamos convencidas y convencidos de que es fundamental generar las condiciones no solo para acceder a la vivienda, sino también para que estos espacios sean adecuados para el desarrollo individual, familiar y colectivo”, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López Hernández; el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini; y la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz.