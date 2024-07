Himno hecho por mujeres

Bajo el lema “Es tiempo de mujeres”, el pasado 20 de junio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama presentó el Himno de la Ciudad de México, el primer himno en la historia en ser compuesto por una mujer, la maestra y compositora mexicana Marcela Rodríguez.

“Justo lo que dice Marcela Rodríguez, que es la autora de la letra y de la música, en términos de la intervención de las mujeres nunca ha sido un tema sencillo”, dijo en entrevista Ingrid Gómez Saracíbar, titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) de la Ciudad de México, quien acompañó al jefe de Gobierno y a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, durante la presentación del himno.

Cabe mencionar que el campo de la composición, durante años fue encabezado por hombres, especialmente en el sector de los himnistas, en donde, hasta el pasado 20 de junio, no había presencia femenina. “Hay que decir que (la composición) siempre ha sido un gueto mucho más masculino. Me parece que la visibilidad de que sea una mujer quien componga, ensamble y música, también es inédito”, afirma la titular de SEMUJERES.

(Foto: Especial)

Y es que, de acuerdo con la propia autora del himno de la CDMX, “para el gobierno de la ciudad era muy importante que una mujer escribiera el himno”. Respecto a esto, Gómez Saracíbar señala que “era importante la mirada diversa, inclusiva y desde puestos de igualdad”; además, la colectividad fue una pieza clave en la creación de esta obra emblemática. “Hay una recuperación en el contenido de estos pensamientos desde la multiculturalidad, pero con una mirada y con una sensibilidad de una mujer, y de un equipo colectivo que se llama “El ombligo de la luna”, tiene mucha referencia a nuestro origen”, señala la funcionaria.

En lo que se refiere a la frase “es tiempo de mujeres”, Ingrid Gómez Saracíbar dice que “por un lado, me parece que el tiempo de las mujeres no obliga a reflexionar nuestro paso y nuestra construcción desde poder ejercer el poder del ejercicio a la igualdad con justicia, también con justicia social, eso por una parte. Y ahí, quienes somos tomadoras de decisiones tenemos una gran responsabilidad, porque no es que las mujeres lleguemos a la administración, es que las mujeres llegamos para hacer políticas públicas”.

(Foto: Especial)

Y es que, además del himno, en la Ciudad de México se están realizando diversas acciones para reconocer el papel de la mujer en la actualidad, pero también en la historia del país, tal como el renombramiento con nombres de mujeres las calles y avenidas de la CDMX, iniciativa que fue presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer por el gobierno de la ciudad bajo el nombre de “Ciudad de las Heroínas”.

Elvia Carrillo Puerto, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Matilde Montoya, Pita Amor, Elena Garro, Remedio Varo y Leonora Carrington son algunos de los 30 nombres de mujeres que nombrarán a calles y avenidas de la Ciudad de México.

PAL