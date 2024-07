Cristian Magaloni muestran el amor y el caos

La puesta en escena Ilusiones cuenta la historia de Dani, Sandra, Margarita y Alberto, dos matrimonios entrelazados que, por medio del amor, intentan encontrar su lugar en el mundo. A través de una serie de narraciones íntimas, cada personaje descubrirá cómo todo lo que daba sentido a su existencia podría haber sido una ilusión.

Esta es la premisa de la historia que dirige Cristian Magaloni que estrena en el Teatro Milán, de la CDMX, por su parte el creador aseguró, “van a ver una puesta en escena existencial, reflexiva, enternecedora, divertida y se van a conmover con estos entrañables personajes, el público va a encontrar una obra distinta desde el como está planteada”, mencionó.

El director, que ha trabajado en cine, teatro y televisión en México y España, habló de las dificultades a las que se enfrentó, “la cantidad de elementos son muchos, es una obra con personajes narrando la vida de dos matrimonios. El poner todas las piezas para que funcionen y se cuente bien la historia fue mi mayor reto”.

Y añadió, “el contacto con el equipo, el trabajo con la encargada de la escenografía, los actores y el músico, ha sido una delicia y lo que más he disfrutado de esta obra”.

Sobre si él piensa que el amor le da sentido a la vida afirmó, “para mí, sí, pero no el amor romántico de pareja, si no el entendido cómo valorar a todos los seres que merecen vivir y ser felices”.

Acerca del mensaje que le ha dejado esta historia expresó, “me enseño que no hay nada de qué agarrarse en esta vida más que el simple hecho de vivir y si un dia despierto y me doy cuenta de que todo lo que he hecho en el teatro fue una ilusión, empezaría otra vez”.

El director además explicó que, “el texto es hermoso, habla del sentir de la vida y nosotros frente a lo caótico del universo, creo que es un escrito que hace las preguntas y cuestiona las cosas que a mí me gusta plantearme, además, tenemos un equipo increíble con actores muy talentosos, que ponen su corazón en el escenario y que han logrado una gran conexión con el libreto y sus compañeros”.

SOBRE LA OBRA:

Es una comedia existencialista escrita por Ivan Viripaev.

Se presentará en el Teatro Milán.

El elenco está compuesto por Adriana Montes de Oca, Xavier García, Paola Arrioja y Carlos Patrick Casanova.

Tendrá funciones los de viernes a domingo.

Su temporada inicia el 12 de julio y termina el 25 de agosto

DATOS DUROS:

4 actores aparecen en escena.

90 minutos es la duración de la obra.

20 horas ensayaban a la semana.

POR GADDIEL CORTÉS TORRES

Escena@elheraldodemexico.com

EEZ