Preparan apertura del nuevo sitio arqueológico Ichkabal

La nueva zona arqueológica de Ichkabal, en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, abrirá al público el 14 de septiembre próximo. “Tenemos el compromiso con la gobernadora (Mara) Lezama y con el presidente López Obrador de que no pase del mes de septiembre”, afirmó el director del INAH, Diego Prieto, tras el anuncio de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).



El antropólogo señaló que el sitio se localiza en el tramo 6 del Tren Maya (que va de Tulum a Chetumal), por lo que los visitantes deberán bajar en la estación Bacalar para visitarlo. “Es una ciudad muy grande, con estructuras considerablemente altas”; hasta el momento, señaló, se han liberado una docena de estructuras, algunas de hasta 40 metros de altura.



De acuerdo con Prieto, Ichkabal tuvo su declive alrededor del periodo clásico (250 y 950 d.C.) y el sitio debió formar parte del entramado de ciudades-Estado que disputaban la influencia y creaban alianzas en el territorio maya. “Hay una cosa que preocupa un poco a los arqueólogos y que los visitantes van a observar y es que la mayor parte de estas estructuras, siendo grandes y muy vistosas, han perdido su fachada, pero no se la llevaron los contemporáneos, se la llevaron los mismos pobladores que habitaron la ciudad; está será la característica, sin duda, definitoria de la ciudad”.



Este año, la FILAH se realizará del 8 al 18 de agosto en el Museo Nacional de Antropología, y tendrá como invitados de honor a Belice y Quintana Roo. A través de un video, la gobernadora Mara Lezama señaló que la entidad llegará al encuentro editorial con 178 participantes, entre escritores, danzantes, músicos, artesanos, productores, talleristas, historiadores y mujeres del arte tradicional.



“Tenemos la oportunidad de mostrar la prosperidad que trae a nuestras tierras el gran proyecto del Tren Maya, el tren de la justicia social, pues es justo en las estaciones del Tren Maya en donde la gente podrá disfrutar de la gastronomía, de la artesanía, de las costumbres de la región y del turismo comunitario con nuestra reciente marca Maya Ka'an”, señaló.



Esta edición del encuentro editorial, señaló Beatriz Quintanar, coordinadora Nacional de Difusión del INAH, contará con 86 expositores, quienes ofrecerán más de 100 sellos editoriales, que cuentan con títulos relacionados con la antropología y la historia. La oferta, que se ofrece de manera totalmente gratuita, incluye la presentación de 152 novedades editoriales que se realizaran en tres carpas instaladas junto a los stands de venta y exhibición de libros.



Además de cinco exposiciones, incluida una en las Rejas de Chapultepec, durante los 11 días de actividades se llevará a cabo el Tercer Festival de Cine Antropológico, el XXIX Simposio Román Piña Chan, el XX Coloquio de Africanías, el XX Foro de Música Tradicional, el Primer Foro de Museos y el 2º Foro Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, entre otros.



El estado invitado, por su parte, traerá al MNA presentaciones musicales como la del Ballet Folclórico de Quintana Roo y la Orquesta Polifacética del municipio de Felipe Carrillo Puerto, una muestra artesanal, así como presentaciones editoriales, conferencias, conversatorios y presencias artísticas como la del rapero maya Jesús “Pat Boy” o el recital “Suéñame, Quintana Roo” o la obra de teatro “Memoria de los árboles rojos. Ahí donde cae la lluvia” del Colectivo Pataki y el Sótano Colectivo.

Créditos: (Especial)

SOLDADO OBEDIENTE

“No estoy buscando un puesto”, pero de ser requerido por la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum “estaré donde me indiquen”, afirmó el director del INAH, Diego Prieto, quien fue pieza clave para la consolidación del proyecto del Tren Maya durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.



“Me gustaría seguir en el Instituto, pero no necesariamente como director general, puedo irme a dar clases a la ENAH, necesito platicar, he platicado un poco con Claudia, pero no de mi, mejor del INAH, lo que interesa es que el INAH este bien”, señaló a los cuestionamientos acerca de su continuidad en la administración que encabezara Sheinbaum a partir de octubre próximo.



Prieto se calificó como un “soldado obediente” y dijo: “Yo estaré donde me indiquen, yo pienso que de alguna manera yo ya di lo que podía dar, por supuesto que creo que podría seguir haciendo un buen papel, pero en eso coincido con la presidenta electa, no soy demasiado favorable con la reelección y aunque este no es un puesto de reelección ya llevo seis años y una pizcachita del gobierno anterior. Ya habría que ver que busquemos la renovación, creo que la renovación es buena”.



Sin embargo, agregó, “también puede ocurrir que me requieran, sobre todo porque hay algunos temas que requieren continuidad, evidentemente que yo domino y así lo ha reconocido el Presidente, eso seguramente será algo que decidirá mi querida amiga, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y su amiga y también amiga mía, Claudia Curiel, a lo mejor podría darse el tránsito unos meses después y que yo les ayude en lo que es la parte de concluir por ejemplo las tareas del Tren Maya”.

ELEMENTOS:

La FILAH sucederá de manera gratuita a lo largo de 11 días.

La sede es el patio principal del Museo Nacional de Antropología.

Belice y Quintana Roo son los invitados de honor de este año.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ