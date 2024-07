El pueblo venezolano se impondrá y sacará al dictador, Maduro: Marko Cortés

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que espera que el pueblo venezolano imponga su voluntad este domingo en la jornada electoral que se desarrolla en Venezuela, país que el día de hoy elegirá presidente, y que "saque al dictador" de la presidencia, en referencia a Nicolás Maduro, así lo declaró en entrevista con Manuel Zamacona en Zona de Noticias de Heraldo Radio.

"Tenemos la esperanza y el entusiasmo (...) Tenemos mucha confianza de que el pueblo venezolano se impondrá y sacará al dictador", aseguró el exdiputado desde la ciudad de Lima, Perú, país al que fue enviado una vez que fue expulsado el pasado sábado 27 de julio por las autoridades venezolanas, luego de pasar 36 horas en este país sudamericano.

Fui a la República Bolivariana y me dicen que por razones migratorias tengo que abandonar el país, sin más explicación, no se podía explicar absolutamente nada, como 20 personas, y simplemente vas para afuera, contó el exlegislador. "En ese momento me llevaron al Aeropuerto sin documentar nada, sin pasar filtros de revisión, arriba de un avión con destino a Lima, Perú, y ya mañana regresaré a la Ciudad de México", aseguró.

Marko Cortés considera como lamentable su expulsión de Venezuela

Para Marko Cortés, más allá de considerar su expulsión como una arbitrariedad, lo consideró como algo lamentable ya que igual o similar destino tuvieron otros observadores internacionales que "a quienes ni siquiera dejaron entrar, en mi caso yo estuve ahí 36 horas aproximadamente, a otros los regresaron del Aeropuerto de Caracas, a otros, como es el caso de Vicente Fox, ni siquiera los dejaron despegar", declaró.

Hay que recordar que el pasado viernes el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, fue obligado a bajar de un avión en el que se encontraba en Panamá, una vez que el gobierno de Venezuela impidiera el despegue de la aeronave, al igual que el de otros vuelos en donde a su vez viajaban expresidentes latinoamericanos con destino al país caribeño.

"Nosotros fuimos invitados por el 'Mando Opositor', así le llaman, con toda la claridad. El hotel en el que me hospedaba estaba lleno de observadores pero casi solo de la parte oficial, yo no vi un observador internacional que no fuera del oficialismo, y no había publicidad más que de Maduro", contó Cortés desde el hotel en el que se encuentra hospedado en Lima.

Cortés recibe respaldo de Edmundo González

Cortés explicó en Heraldo Radio que se encuentra en contacto con el mando de la campaña de Edmundo González, de quien recibió un mensaje tras su expulsión, y de María Corina Machado:

"Las cosas a esta hora del día siguen pintando bastante bien, las casillas se cierran a las 6 de la tarde, hay una enorme participación, la gente está harta, la gente tiene miedo pero también tienen la enorme esperanza de que lo van a lograr. Vemos las acciones de represión ya no solo de la Policía Bolivariana, también de la Guardia Nacional, con patrullajes, zonas donde saben que no tienen el apoyo de la gente (...) y la sociedad echada para adelante. La gente está muy emocionada", aseguró.

"Voy colgando una llamada con el equipo de Edmundo González, ya me mandó un audio agradeciéndome y que lamentaba mucho que me sacaran sin poder hacer absolutamente nada, pero que cuando fuera ya presidente de Venezuela con mucho gusto me va a esperar. Espero que esto que viví y que viven los venezolanos nunca lo vivamos en México y que el pueblo venezolano se imponga", concluyó.