Marko Cortés es detenido y expulsado de Venezuela; participaría como observador en elecciones

La policía de Venezuela detuvo al líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para ser expulsado de ese país, donde participaría como observador internacional de las elecciones que celebra hoy el pueblo venezolano para elegir a presidente.

En un video, el dirigente de Acción Nacional informó que la policía de Venezuela lo detuvo en su hotel para posteriormente ser expulsado y deportado a Lima, Perú.

Marko Cortés afirma que hay amenazas en Venezuela

Desde Lima, el líder del albiazul sostuvo que en los dos días que estuvo en territorio venezolano, pudo constatar que hay muchos venezolanos que tienen miedo, pero a su vez tienen la enorme esperanza de derrotar “al dictador de Nicolás Maduro”.

Indicó que hay amenazas a opositores, las instancias electorales están completamente controladas por el gobierno de Maduro, además se atreven a inhabilitar a candidatos opositores.

“Expresamos nuestro total respaldo al pueblo venezolano para que voten de manera libre, sin presiones. Nosotros como comunidad internacional velaremos desde donde estemos porque se respeten sus derechos humanos, sus garantías en el proceso electoral, para que sea transparente, pacífico y el régimen acepte el resultado”, destacó.

Marko Cortés condena que hay abuso de poder en Venezuela

El presidente nacional del PAN condenó el abuso de poder y las constantes violaciones a los derechos humanos que han sufrido candidatas, candidatos, líderes opositores y ciudadanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Denunciando que algunos alcaldes opositores fueron obligados a declarar a favor de Maduro, so pena de inventarles algún delito a ellos y sus familias.

Antes de ser expulsado de Venezuela, durante el viernes y sábado, el presidente panista pudo dialogar con varios liderazgos opositores como Henrique Capriles, ex presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente candidato presidencial de la oposición, quedando en el 2013 a un solo punto porcentual de ganarle a Maduro.

También dialogó con César Pérez Divas, ex secretario general del partido COPEI y ex gobernador de Táchira, Freddy Delgado Dalo, director de Organización de IFEDEC y ex diputado al extinto Congreso de la República; Miguel Parra, secretario General del Movimiento Ciudadano UNION Y PROGRESO y ex presidente del Consejo Legislativo del Estado Carabobo; y Rafael Hernandez Andreu, director de Políticas Públicas de IFEDEC y secretario de Organización de UNION Y PROGRESO.