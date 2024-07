Para el Banco del Bienestar esperan un mayor refuerzo

Para aumentar la inclusión financiera en el país, la propuesta principal del futuro gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es el fortalecimiento de la institución de fomento, Banco del Bienestar, de acuerdo con Moody’s Local México.

Este fortalecimiento sería través de una mayor presencia física, aún cuando este banco tiene la red de sucursales más grande del país con tres mil 149 de estas, con presencia en dos mil 701 localidades de los 32 estados de México, refiere un documento de la firma.

Además de dar servicio a los más de 27 millones de beneficiarios de los programas sociales que actualmente cobran por las pensiones, los apoyos y las becas otorgadas por el gobierno de México.

En su documento Perspectivas Crediticias Post-electorales, la calificadora apuntó que el nuevo gobierno también menciona avanzar en su transformación a una institución financiera.

Al respecto, Vicente Gómez, director de Credit Analyst and the Head of Financial Institutions Group at Moody’s Local Mexico, destacó que es un banco con la red de sucursales más grande del país, es decir, 1.6 veces más que las tiene BBVA, el banco comercial más grande en la nación.

Asimismo, de acuerdo con el documento de 100 pasos para la transformación, de Claudia Sheinbaum Pardo, se planea que este banco empiece a colocar créditos, para lo que será importante ver cómo lo hará y sus efectos en la inclusión financiera.

Cabe mencionar que, en este mes Banco del Bienestar cumplió cinco años de su transformación, en los que completó su plan de expansión, incorporó al sistema bancario a todos los beneficiarios de programas sociales federales y consolidó su sistema de dispersión de apoyos de los programas sociales.

De ahí que, el banco está listo para afrontar nuevos retos y seguir trabajando en la inclusión financiera de los sectores más vulnerables del país, destacó Víctor Lamoyi Bocanegra, director general de la institución de desarrollo.

Además de aprovechar su amplia presencia en todo el territorio nacional y que permitió que en 2023 se dispersaran cerca de 500 mil millones de pesos, agregó.