¿Quién es Briceyda García Antonio? Diputada por Mayoría Relativa de Morena

Briceyda García Antonio, una destacada figura con 36 años de edad, ha dedicado su carrera al servicio público y al fortalecimiento de los principios de honestidad y responsabilidad en cada rol que ha desempeñado. Su trayectoria profesional incluye diversos ámbitos donde ha dejado una huella significativa. Desde sus inicios en el ámbito laboral en CINÉPOLIS MÉXICO, S.A. DE C.V., en la capital potosina entre 2008 y 2013, mientras cursaba su licenciatura en administración, mostró desde temprano su compromiso con el trabajo en equipo y la constante superación personal.

Su interés por la política y el servicio comunitario la llevó a involucrarse activamente en el partido político Morena. Entre 2016 y 2018, Briceyda fue Coordinadora Operativa Territorial del Distrito 07 Federal, donde desplegó estrategias organizativas clave para fortalecer la presencia del partido en la región.

¿Qué cargos ha ocupado Briceyda García Antonio?

Participó activamente en la organización y promoción de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, trabajando incansablemente para consolidar los ideales del movimiento.

En 2018, su compromiso y liderazgo fueron reconocidos al ser designada Directora Regional para la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, responsabilidad que implicó coordinar los esfuerzos en 13 municipios para la aplicación, censo, incorporación, entrega y seguimiento de los programas sociales. Bajo su dirección, el equipo de 106 servidores de la nación logró beneficiar a un gran número de personas, marcando un hito en la implementación efectiva de políticas públicas.

Durante su gestión, Briceyda se distinguió por su enfoque en la transparencia de los recursos públicos y la eficiencia en la administración, siempre guiada por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Su capacidad para conectar con las comunidades y entender sus necesidades contribuyó significativamente al éxito de los programas sociales en la región.

Briceyda García Antonio es un ejemplo de liderazgo comprometido y eficaz, que ha demostrado con acciones su dedicación hacia el bienestar social y el servicio a su comunidad, dejando una marca positiva en cada etapa de su carrera profesional.

Ahora será diputada por mayoría relativa de Morena para LXVI Legislatura que inicia el 1 de septiembre de 2024.