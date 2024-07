Evelyn Salgado encabeza la Jornada de Reforestación Urbana en Acapulco

De la mano de la sociedad civil, organizaciones de viveristas, estudiantes y casi mil 300 voluntarios, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo del inicio de la Jornada de Reforestación Urbana, en la que a través de una conjunción de esfuerzos entre los diversos sectores de la población, se sembrarán poco más de 17 mil árboles y plantas de distintas especies, dando una nueva vida a las zonas que fueron afectadas por el huracán Otis.

Sigue leyendo:

"Habrá continuidad en materia de seguridad": asegura AMLO sobre el liderazgo de Claudia Sheinbaum

¿Repunte de casos de Covid-19? Este es el síntoma más común en el mes de julio

“Todos listos, todos preparados, todos con actitud a redoblar esfuerzos, porque vamos a reforestar Acapulco. Ese Acapulco tiene que regresar nuevamente con su brillo y tiene que ser un Acapulco verde, un Acapulco azul con su mar tan hermoso. Juntas y juntos vamos a levantar este maravilloso puerto”, señaló la gobernadora ante los voluntarios que se dieron cita desde muy temprano para participar en esta actividad colectiva.

En el Bulevar de Las Naciones, la gobernadora del estado anunció que en esta iniciativa se atenderán 26 kilómetros de vía, abarcando Zona Diamante y Barra Vieja; enfatizó que esta arborización inició con la reforestación del Parque Papagayo y se ha extendido a diversas colonias y comunidades, enfatizando en parques, escuelas y espacios comunes.

“En unidad, de la mano de todas las familias acapulqueñas que se han sumado a la reforestación, vamos a lograr la meta. Antes no lo podíamos hacer porque no era el momento indicado, nos decían los expertos, se tiene que empezar a sembrar cuando ya también caiga el agüita, porque si no de nada va a servir estar sembrando si no caía una gota de agua; ahorita es el momento, así que hay que arrancarnos, hay que redoblar esfuerzos. Tenemos de aquí hasta septiembre para estar sembrando, sembrando y reforestando”, dijo.