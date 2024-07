Catalogan huracán Beryl como "extremadamente peligroso"

Carriacou, una de las islas de Granada, sufrió ayer daños extremos por la llegada del huracán Beryl, de acuerdo con el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell. "En media hora, Carriacou quedó arrasada".

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, elevó a Beryl a la categoría 5 y lo cataloga de "extremadamente peligroso", advirtiendo sobre tormentas y vientos "potencialmente mortales", con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora.

El primer ministro dijo que no hubo informes inmediatos de muertes o lesiones, pero advirtió que eso podría cambiar.

"Hay que apreciar la ferocidad y la fuerza del huracán y, por lo tanto, aún no estamos fuera de peligro", dijo. "Y no podemos decir con certeza que nadie haya resultado herido o que no haya habido pérdidas de vidas como resultado del huracán".

"No salgan a ninguna parte hasta que se les dé luz verde", instó Wilfred Abrahams, Ministro de Asuntos Públicos de Barbados.