Hackeo masivo a Ticketmaster comprometió los datos personales de 560 millones de usuarios: INAI

Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) habló sobre la investigación que se está llevando a cabo por el hackeo masivo a Ticketmaster que sufrió a finales de mayo pasado.

En entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio señaló que el INAI ya realiza las indagatorias para determinar quién fue el responsable de que se vulnerara la seguridad de la distribuidora de boletos, donde pudieron verse comprometidos los datos personales de 560 millones de usuarios.

Las indagatorias determinarán quién fue el responsable del hackeo a Ticketmaster: Adrián Alcalá

El comisionado presidente explicó que mediante un correo dieron cuenta de la vulneración de la página de Ticketmaster a finales de mayo, donde habrían quedado comprometidos los datos personales de 560 millones de usuarios.

Alcalá apuntó que fue hasta el 13 de julio que se confirmó la violación de los datos de los usuarios, "y ese mismo día nos pusimos a trabajar, ayer emitimos un comunicado donde informamos que ya empezamos la investigación donde no necesitamos que una persona denunciara para iniciar el proceso, debido a la gravedad que implica, el numero de personas involucradas y los datos comprometidos".

Adrián Alcalá subrayó que el INAI determinará si hubo una violación de principio como la seguridad, la confidencialidad, la lealtad, y determinar quién fue el responsable durante las indagatorias, si fue falta de seguridad de la empresa Ticketmaster o si fue un empleado que tuvo acceso e indebidamente lo hizo para vender o alguna otra razón", declaró.

No habrá certeza en este caso hasta que terminemos nuestras investigaciones: Alcalá

El comisionado presidente manifestó que para tranquilidad de los usuarios, el INAI ya inició las investigaciones como garante de protección de los datos personales, y determinará quienes fueron vulnerados y qué datos estuvieron comprometidos.

"Nosotros estamos investigando con la potestad que nos da la legislación, de ahí la relevancia de que somos un órgano independiente, si no reciben un correo de Ticketmaster, eso no garantiza que sus datos no hayan sido vulnerados, lo único que dará certeza es la investigación que estamos haciendo", destacó.

Adrián Alcalá dijo lo anterior, ya que ante los hechos ocurridos Ticketmaster publicó que aquellos usuarios que pudieran haber sido afectados recibirán un correo para darles seguimiento.