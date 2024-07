Constanza Blanco, automovilismo desde otra mirada

La pasión de Constanza Blanco por el mundo del automovilismo surgió en ella a la edad de cinco años cuando conoció los go karts, sin embargo, su camino en este mundo se desarrolla fuera de las pistas de carrera, desde la trinchera de la Ingeniería.

Y es que, cabe señalar que el deporte automotor no sólo se limita a los pilotos, pues detrás de cada corredor hay un gran equipo de trabajo que va desde las personas de marketing hasta los ingenieros que revisan los autos antes y durante las carreras.

Además de su internship en Campos Racing, en Texas, donde Constanza reside actualmente, la joven es parte de RAFA Racing Club, un equipo de carreras fundado por el también piloto Rafael Martínez, en donde desde hace dos años se desempeña como mecánica. “En RAFA también soy la única mujer mecánica, no hay nadie más”, señala.

“Una de las chicas con las que hice equipo el siguiente semestre ya no va a estar, y justo el capitán nos preguntó por qué no hay tanta retención de mujeres, Y justo mi amiga dijo que, como cuando entras a este ambiente y no estás acostumbrada, estás rodeada de puros hombres, como que se siente muy raro”, cuenta.

Además de esto, otra de las causas de las que Constanza considera del por qué no hay tantas mujeres en este deporte, retoma una teoría expuesta por Susie Wolff, ex polito de carreras y directora de F1 Academy, competencia de automovilismo de velocidad femenina.

“En una entrevista le preguntaron lo mismo y lo que contestó a mí se me hizo que es la definición de por qué no hay tantas mujeres (en el automovilismo) y es simple probabilidad, sí, una estadística de cuántas mujeres en Go Karting empiezan a manejar, ósea, empiezan a manejar muy poquitas, como el tres por ciento de los millones de niños que manejan Go Karting no es nada, entonces, si te vas subiendo a la pirámide del automovilismo, lo super competido, que es F1, obviamente, por probabilidad va a llegar una mujer… si bien nos va”.

“Que no se asusten”, es el consejo que Constanza Blanco envía a las niñas y jóvenes que, como ella, se apasionan por el mundo de automovilismo, sin importar el área en el que se quieran desarrollar, “es un mundo que parece muy complicado y todo parece que les va a costar mucho trabajo, pero no es cierto, si trabajar por ello no está tan complicado y sí hay lugar para todas y todos”.