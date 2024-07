Alexandra Mohnhaupt corre sin límites

Alexandra Mohnhaupt pasó a la historia en el automovilismo cuando en 2018 se convirtió en la primera mujer a nivel internacional en ganar una carrera de Fórmula 4 en el Autódromo Miguel E. Abed.

“Empecé a los ocho años en los Go Karts”, cuenta Alexandra en entrevista sobre sus inicios en este deporte. “Mi papá trabajaba en la industria automotriz. Me gustaba mucho ir a la planta con él y como que siento que de ahí nació mi gusto”.

Desde pequeña, la joven de 24 años estuvo relacionada con los deportes como el futbol, con el que formó parte de las fuerzas básicas del Barcelona o el taekwondo, en donde llegó a cinta roja en categoría mixta. “De ahí tomé la decisión de que las carreras eran algo que quería hacer al cien por ciento”.

En Go Karts corrió en los mundiales de Portugal y Estados Unidos. “En 2016, mi papá tomó la decisión de hacer un equipo de Fórmula 4 para que yo pudiera dar el siguiente paso”, cuenta la piloto.

“Lamentablemente seguimos viviendo en un mundo donde la sociedad no acepta que las mujeres también pueden estar en el automovilismo”, sin embargo, Alexandra continuó enfrentándose a diversos retos, “había muchos comentarios. Me acuerdo de que una vez mi coche no estaba porque le faltaban caballos de fuerza, entonces cuando lo subieron a un dinamómetro (que es donde lo miden), mi papá dijo ‘le hace falta, ponle más’, y salió el comentario de ‘no, es que es mujer, no va a poder controlar el coche’, entonces mi papá (como es alemán y la cultura es un poco fuerte) le dijo ‘pónselos. Si lo controla o no, pues ya es nuestro problema’”.