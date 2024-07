Stephanie Salas se reinventa y se convierte en Dj Salas

Con 54 años y con más de 30 años de trayectoria en la industria musical, Stephanie Salas se convierte en Dj Salas, una nueva etapa musical en la que volverá a ponerse detrás de la tornamesa, “la pandemia me cambió, este proyecto nace cuando empiezo a colaborar con otros djs y conozco a Alejandro Molinari, que produce mi último remix”.

Esta faceta como dj, no es su primera vez mezclando música, un gusto que surgió en la década de los noventas cuando tocaba en el Foro Ideal de la Ciudad de México, “quiero poder ser otro personaje que no necesariamente te conecte con mi música de siempre, empiezo a tomar otro rumbo que me permite hacer otro estilo de música”.

Como Dj Salas, Stephanie produce su nueva música, creando con Alejandro Molinari su último sencillo "En Ti Remix”, cuya versión original fue lanzada en 2010, como parte de Soy lo que Soy, su cuarto álbum de estudio.

Sobre los retos que enfrentó para aprender a tocar con las modernas tornamesas de hoy en día Salas recordó, “cuando tocaba en Foro Ideal era mezclar discos, el aparato era otro y ahora es muy diferente, tuve que tomar clases, estarme empapando todo el tiempo de novedades”, mencionó.

Acerca de lo que más disfruto afirmó, “me divierto mucho, soy yo sola poniendo mis canciones, mis remixes y es una parte distinta que no conoce la gente, mi nueva música y la de los noventas traída al 2024, me siento súper contenta y pienso que ser dj es atemporal, nos permite conectamos a través de la música”.

Con un sonido Nudisco Funk Electrohouse Techno, la también actriz, se presenta en nightclubs de la Ciudad de México, además de estrenar el tema inédito “Una Vez Más”, en colaboración con dj PØNCE.

Sobre las novedades que traerá Salas a su carrera comentó, “para fin de año lanzaré dos o tres remixes más, a principios del año que entra, viene una canción inédita y evidentemente vienen muchas tocadas en vivo”.

Con esta recopilación de remixes, Stephanie Salas Banquells, su nombre completo, espera lanzar un EP en 2025.

SOBRE STEPHANIE SALAS:

Ha colaborado con dj´s como: Alejandro Molinari, JAAW, Dj Trayze, Mystery Affair, Ponce y Andre VII

Fue finalista de Masterchef México Celebrity 2021

1992 lanzó su álbum debut Ave María

Actuó en teatro en la obra Papito Querido que protagonizó junto a su pareja Humberto Zurita

Su álbum La Raza Humana ganó el premio Palmas de Oro

1997 inicia como dj en el Foro Ideal de la Ciudad de México

5 sencillos ha lanzado en esta nueva faceta como dj

2010 comienza a producir su música

PAL