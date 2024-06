Isaac Cruz, campeón mundial mexicano, confirma pedigree

Isaac Cruz, campeón mundial mexicano, está seguro de que José Valenzuela no tiene lo necesario para causarle problemas, y adelantó que expondrá exitosamente, por primera vez, la corona mundial superligera de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 3 de agosto en Los Ángeles, California, EU.

Pitbull fue programado sólo cinco meses después de haber destronado a Rolando Romero; asimismo, aseguró que El Rayo será una gran y emocionante prueba para su reinado.

“Este cinturón nos costó mucho y no voy a dejarlo ir de manera sencilla. Sigo con la mentalidad de que no soy nadie, no he logrado muchas cosas como los demás”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

“Yo me sigo preparando como si esta fuera mi pelea de campeonato. No quiero ser un campeón que pierde en su primera defensa, y por eso estoy entrenando muy fuerte”, agregó el pugilista de 26 años.

El Rayo Valenzuela no es un oponente desconocido para él, pues desde hace años mantienen una carrera paralela. Sabe bien de su peligrosidad y del hambre que tiene el sinaloense, quien va a enfrentar su primera oportunidad mundialista.

Hasta ahora, Valenzuela mantiene un récord de 13-2, con nueve nocauts, que contrasta con la marca de Cruz, quien registra 26 triunfos (18 KO), dos derrotas y un empate.

Acompañado por su padre, Isaac Sr., Pitbull aseguró que su interés está puesto en mantener la corona en su cintura, y demostrar la superioridad, reafirmando el mensaje para el resto de la división.

“Mi hijo cumplió el sueño de ser campeón y ahora toca mantenerlo, hemos hablado muchas veces de este momento. Nuestra labor como equipo es mantenernos enfocados, él quiere unificar”, señaló.

“Quiere ir por los grandes nombres y lo ayudaremos a conseguirlo. Valenzuela no nos detendrá”, reconoció Cruz Sr., quien ha acompañado desde siempre al ahora monarca, desde su debut en el deporte, cuando tenía cinco años.

Los planes del peleador, promocionado por el filipino Manny Pacquiao, enfilan a la unificación, un objetivo que han perseguido otros grandes pugilistas en el pasado reciente, incluido su compatriota, el tapa-

tío Saúl Canelo Álvarez.

Su meta principal está en superar esta pelea para después buscar a campeones de otras organizaciones, como Subriel Matías (FIB), Teofimo López (OMB) y Devin Haney (CMB).

Isaac Cruz forma parte de una velada programada en el Estadio BMO de Los Ángeles, que está encabezada por dos combates muy atractivos.

Terence Crawford se mide con el también invicto Israil Madrimov, por la corona superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea coestelar es entre el cubano David Morrell y Radivoje Kalajdzic, por el cinturón semicompleto vacante de la AMB.

