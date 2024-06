Alex Lora: Sin voltear atrás

“No vivo del recuerdo, estoy festejando 55 años de hacer rock and roll con este avatar y un nuevo álbum que trae buenas rolas y la gente ya está cantando”, afirmó Alex Lora, quien junto a su banda El Tri, presenta su álbum de estudio y físico número 53, “Yo quiero ser tu celular”.

Lora entró a la industria musical con tan sólo 16 años de edad, cuando formó su grupo Three Souls in My Mind junto a Carlos Hauptvogel y Guillermo Berea, una banda de rock que cantaba en inglés, pero que poco a poco cambió al español, porque Alex quería que la gente entendiera las letras y hacer temas de denuncia.

`Ahora todos hablan de música contestataria, haciendo canciones en esa onda, pero yo lo hago desde que empecé a rockanrolear. Canciones que inventé hace 50 años como ‘Nuestros impuestos’ o ‘Abuso de autoridad’ siguen vigentes, porque son temas de denuncia no son de protesta”, afirmó.

En ese tono de denuncia, crítica a la sociedad actual que mantiene más interés en las relaciones digitales, lo que los lleva a estar “metidos” en el celular todo el tiempo, de eso habla el tema que da nombre al disco y el cual cuenta con un video protagonizado por su avatar, ya que le gusta adaptarse a los cambios tecnológicos.

“Me pusieron un traje especial con muchos dispositivos y toda la tecnología necesaria para que captará los movimientos, así que toqué la guitarra, actué y brinque como lo hago en los conciertos, hice todo para que fuera una imagen fiel y tuviera la misma vibra. Esto me tiene contento, porque siempre estoy innovando, El Tri fue el primero en hacer un show sinfónico y ahora esto, después vendrán los demás”, presumió.

El intérprete de “Las piedras rodando se encuentran”, se adapta, pero no entiende cómo la gente prefiere pasar horas grabando el show, a disfrutarlo en vivo. “Esto no es nuevo, desde que salieron las cámaras de video 8, los que podían comprarla, hacían lo mismo, sólo que era a menor escala, ahora la raza le dan más importancia al aparato que al momento o a la persona, es más importante la conversación digital que tienen, que la real, porque eso hicimos el video así, porque hasta se sienten parte de este mundo”.

Lora no se detiene, sin importar si la entrevista es física, en zoom o por teléfono, él siempre trae una guitarra con la que entona algunas estrofas de sus temas, incluso adelantó algunos temas que no ha grabado, pero que desea que vean la luz y con mucha inspiración para escribir sobre muchas cosas más.

“Estoy muy bien de salud, primero Dios, en diciembre cumpliré 72 años, pero me siento igual que cuando empecé a hacer música, como si tuviera 18, y es que el rock and roll es la fuente de la eterna juventud, por eso no dejen de tomar sus pastillas de rock”, finalizó.

Ganó una Diosa de Plata este año por el tema “Somos Héroes”, del filme “Héroes”.

Esta canción nació de su primera colaboración componiendo con Aleks Syntek.

Para hacer su avatar, tuvo que hacer cuatro sesiones usando el traje.

Considera que hay mucho a que cantarle, como la violencia que se ejerce contra las mujeres.

2 discos digitales ha hecho.

53 discos físicos tiene.

PAL