Javier Marín, creatividad expandida

Con más de 40 años de carrera, Javier Marín (Uruapan, 1962) regresa a Italia para presentar Materiae, que sucede del 2 de julio al 6 de octubre en dos sedes simultáneas: el Palacio de las Exposiciones de Roma y el espacio de Termas de Diocleciano, en el Museo Nacional Romano.

En entrevista, el artista explicó que la muestra, que se suma a las celebraciones por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México e Italia, exhibe su interés en los nuevos “materiales y formas” de creación, con los que cuestiona las posibilidades del arte:

“A lo largo de mi carrera he realizado diversos ejercicios artísticos en los que he experimentado con los materiales, por lo que para esta exposición escogí aquellos donde la materia acaba convirtiéndose en el concepto de la obra, además de seleccionar trabajos que me permitan provocar una reflexión en torno a cómo el dibujo digital puede expandirse hacia el espacio físico, la posibilidad de esculpir en el espacio virtual y la forma en que se integra la inteligencia artificial a la creación artística”, explicó.

Asimismo, Marín contó que lleva obra que se aleja de la figura humana y se acerca a las nuevas tecnologías, herramientas que le han permitido arraigarse a su trabajo más emblemático al escanear obra pasada, bosquejar, tomar los archivos 3D y crear una pieza nueva a partir de ella, como es el caso de las 45 piezas entre dibujo, fotografía y escultura que presenta en Italia.

“La materia es más que un soporte, es una constante que define el concepto y la forma de una obra, por ejemplo, en los torsos que esculpo, el barro completa el discurso al momento de craquelarse o romperse, obligándome a unirlo con ciertos amarres que le dan una lectura diferente a la pieza terminada”.

Para Marín, Materiae representa un paso en la evolución de su carrera. Asiduo exponente en espacios del extranjero reflexionó en torno a la importancia, para un artista, de exponer fuera: “No sé si soy el más indicado para decirlo porque mi carrera ha estado llena de personas que creen en mi trabajo, pero sí considero que es importante que, desde el gobierno, se brinden mayores apoyos y herramientas a los artistas del país”.

Marín agregó que confía en que el gobierno entrante, sin importar la militancia del partido, cree reformas que otorguen a los artistas los beneficios de ley para que puedan consolidar un patrimonio y puedan estar protegidos ante cualquier adversidad.

“Viajar abre las puertas a otro mundo y si no se puede obtener apoyo desde aquí, el mundo está lleno de programas y becas a las que los jóvenes pueden aplicar para ampliar los horizontes. El arte es la médula de la sociedad”.

Por Azaneth Cruz

EEZ