El mar se devora un pueblo

Una comunidad indígena de la isla Gardi Sugdub, en el Caribe de Panamá, enfrenta una realidad que le obliga a mudarse a tierra firme y abandonar el suelo que han ocupado toda su vida, debido a los efectos del cambio climático, que hacen que se eleve el nivel del mar de manera acelerada.

Alrededor de 300 familias fueron trasladadas el mes pasado, con el apoyo del gobierno de Panamá, a la urbanización Nuevo Cartí, un archipiélago con 365 islas, la mayoría deshabitadas, según el Congreso.

Es el primero de más de 60 poblados de las costas del Caribe y Pacífico de Panamá que se tendrán que desplazar a zonas más seguras, debido al incremento del nivel del mar asociado al calentamiento global.

A menos de cinco minutos en lancha está la isla de Gardi Sugdub, la más cercana a tierra firme. Allí, uno de sus habitantes, Claudiano López, explicó a CNN que cuando sube la marea afecta las casas, principalmente a las que están a la orilla de la isla, como la suya.

El cambio climático no solo está provocando un aumento en el nivel del mar, sino que también está calentando los océanos y, por ende, alimentando tormentas más fuertes.

Los gunas han intentado reforzar los bordes de la isla con rocas, pilotes y coral, pero el agua salada sigue entrando.

"Amigos que al principio no pensaban en ese cambio climático. No creían, pero hoy en día ya están cansados de secar, sacar piedras y eso y cuando la marea sube", resaltó López.

En 2023, el secretario General de la ONU, António Guterres, aseguró que uno de cada 10 habitantes del mundo correrá mayores riesgos por la zona en donde vive ante el incremento del nivel del mar.

Según el centro de investigación estadounidense Woods Hole Oceanographic Institution, la subida del nivel del mar debida al deshielo de las capas continentales amenaza con ahogar islas que ya están más bajas, como Maldivas, las Islas Marshall, entre muchas otras en el mundo.

El secretario de la isla de Gardi Sugdub y de la comunidad de Isberyala en tierra firme, Agusto Walter, informó que se mudaron 300 familias, pero 32 se quedaron porque no había más casas disponibles o porque no se querían salir.

La idea de una mudanza a tierra firme surgió hace varios años, no por las inundaciones, sino por el problema de la sobrepoblación en la isla, según explicó a CNN el Congreso General Guna.

Walter explicó que antes del traslado, la isla de Gardi Sugdub tenía mil 300 habitantes, y en algunas viviendas, hasta cuatro generaciones bajo el mismo techo.

A pesar de los riesgos, algunas personas que se mudaron a la urbanización Nuevo Cartí regresan a su vida habitual en Gardi Sugdub porque no se sienten a gusto.

"No soy como una lata sardina. No vivo como una lata de sardina. No me he acostumbrado así. Allá no me alcanza, yo tengo bastantes cosas", expresó Brenes García.

