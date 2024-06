Mario Bautista lanza su disco “Fénix”, inspirado en el amor propio

Tras un año y medio de preparación, Mario Bautista, presenta su nuevo disco titulado “Fénix”, en el que la mayor inspiración salió del amor propio. “Lo que quiero transmitir es justo como el sentido de la unión, con uno mismo, porque muchas veces el amor propio es un elemento que nos hace falta en la vida para poder construir y es importante el amarnos, cuidarnos y valorarnos”.

“Fénix es mi nuevo álbum musical, contiene 15 canciones, la verdad es que estoy muy feliz porque ya quería sacar disco y quería mandar un mensaje para que se quedara para siempre y que cuando la gente conecte con mi proyecto en cuanto escuche las canciones”.

Fotos: Azul Olvera

Es por eso que trató de reflejar sus amores en este material, “hice una canción para mi papá, para mi mamá, para las mujeres maravillas de mi vida, se llama ‘Mujer Maravilla’, es una cumbia y es en colaboración con Bobby Pulido, y la verdad es que la bandera y el estandarte principal de este proyecto es la unión”.

En un mundo tecnológico el cantante asegura que ha logrado tener un equilibrio, “llevo varios años trabajando como en este viaje propio, todos tenemos un camino, tenemos que sentarnos y dedicarle tiempo a ver lo que hemos vivido, las cosas que me han marcado, lo que me ha gustado, y lo que no, qué situaciones me dañaron, me lastimaron, para empezar a trazar el mapa de nuestra línea del tiempo”.

Fotos: Azul Olvera

LOS FESTIVALES

Bautista se presentó en la pasada edición del Festival Tecate Emblema, en donde compartió escenario con Karol Sevilla, “Estoy súper agradecido del recibimiento de la gente en el Emblema, fue algo mágico la verdad yo iba con todas las expectativas de que iba a ser un gran día, pero fue una cosa estupenda, ver a la gente corriendo de los lados y ver cómo se empezó a llenar el escenario, es una bendición ese tipo de invitación”.

DATOS

28 años tiene el cantante.

6,6 millones de seguidores tiene en Instagram.

Por Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

EEZ