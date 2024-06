Luego de que la prensa de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, publicara que el bailarín mexicano Isaac Hernández deja el Ballet de San Francisco (SFB), compañía a la que se reintegró en 2022, el intérprete confirmó su salida en sus redes sociales.

"Gracias a mis colegas de todos los departamentos de la SFB. Me he sentido tan querido por todos ustedes", escribió.

La compañía estadounidense fue el primer éxito internacional del jalisciense, después se fue a Holanda y más tarde se convirtió en figura del English National Ballet, dirigida por Tamara Rojo y con quien se comprometió en 2018 y tuvieron un hijo en 2021. Hace dos años se incorporó al ballet, tras anunciarse que Rojo estaría al frente como directora.

"Debo agradecer a Tamara, he estado trabajando con su visión durante 10 años y me he sentido privilegiado de haber sido parte de tantos momentos brillantes", refirió.

Y añadió: “Me siento increíblemente orgulloso de haber sido parte de producciones como AK Giselle, Creature y ahora aquí en SF Mere Mortals de Aszure, piezas que fueron verdaderamente innovadoras. He estado expuesto a tantos estilos y desafíos artísticos que solo me han hecho mucho mejor bailarín de lo que nunca pensé que podría ser”.

Finalmente, aseguró que pronto anunciará sus nuevos proyectos. En tanto, vendrá a México, con Despertares, el 23 de agosto en el Auditorio Nacional.

Por Redacción

