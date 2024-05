Recuerdan al Guardián del Santuario de la Mariposa Monarca

En 2020 fue encontrado sin vida Homero Gómez González, conocido como "El Guardián" por su labor como ambientalista y por su trabajo para defender el Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán. A cuatro años de su muerte, y con el caso aún sin resolverse, el director Emiliano Ruprah de Fina decidió reunir testimonios de familiares y amigos que conocieron al activista para hacer un documental.

“Conocí a Homero en 2017, un par de semanas y me pareció una persona muy interesante, carismática, líder de su comunidad y alguien que sabía mucho sobre sus propios bosques, las mariposas, el ecosistema local del Rosario, el cual es muy complejo como santuario de la mariposa monarca, pasé varios días en el santuario y mi principal guía fue Homero, quien no sólo me sorprendió por su amplio y profundo conocimiento sobre esta especie, sino por su ardua labor para preservar el lugar, junto con su comunidad. Su trabajo como ambientalista me pareció inspirador, desde entonces sentí mucha empatía por lo que hacía”.

El director mexicano aseguró que en 2020 cuando supo de su desaparición durante 16 días, y que culminó con el hallazgo de su cuerpo en una forma sospechosa, algo lo llamó a seguir el caso, “puse particular atención a la cobertura mediática, a los cabos sueltos que había alrededor de su muerte y pensé en cuál sería la mejor manera de ayudar a amplificar su mensaje de defensa y mantener vivo su legado. A cuatro años de entonces, con su muerte aún sin esclarecerse del todo, creo que El guardián de las Monarcas responde a esa inquietud”.

Y agregó, “un año después cuando empezaron a salir las noticias de qué México era de los países más mortales para los ambientalistas sabía que era una historia que se tenía que contar, empecé a escribir un guion se lo presenté a Eduardo Díaz Casanova, que quiso producirlo”.

Por su parte Díaz Casanova comentó “había que hacer una investigación profunda para entender realmente los elementos que rodeaban la historia, que se hizo a través de un equipo de investigación sólido con periodistas de la zona y locales que nos fueron dando la guía, y eso siempre puso el balance ya que nuestra visión siempre fue cercanos a la familia y conocer a Homero desde todos los ángulos, pero sobre todo desde el entorno familiar, el padre, el hijo, el hermano y desde el líder de su comunidad”.

Para el creador, el proceso tuvo cosas buenas, “creo que no fue tan difícil convencer a los participantes, aunque estaban un poco sospechosos, cansados de recontar la misma historia, que es algo que sucede muchas veces, sobre todo en casos donde se investiga un crimen, pero como les explicamos que no era sólo una investigación, sino también un documental biopico sobre la vida de Homero, su liderazgo también sobre las mariposas monarcas, creo que les empezó a interesar más y como teníamos a través de nuestro equipo de investigación amistades con reporteros y medios locales que eran muy cercanos a Homero, eso no facilitó la entrada. Y después de la segunda o tercera entrevista nos agarraron confianza y nos contaron mucho más de lo que nos habíamos esperado”.

Tuvo una corrida comercial en Cinemanía, del 2 al 8 de mayo.

9 DE MAYO SE ESTRENA EN NETFLIX.

91 MINUTOS TIENE DE DURACIÓN.

