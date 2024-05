Adrián Uribe debuta en los Sitcom

Con 26 años de carrera, Adrián Uribe ha protagonizado a distintos personajes aunque el más famoso es “El Vitor”, sin embargo, en cada proyecto busca no repetirse, por eso ahora que debuta en los sitcom con la “Casados con hijos”, creó un personaje totalmente diferente.

“Este personaje no tiene nada que ver con ‘El Vitor’, ni con ningún otro personaje que he hecho y no sólo es porque lo hago diferente, también depende mucho del trabajo del director (Gustavo Loza), quien me dice bájale o súbele, hace rato hice una escena donde me metí de más y me dijo: ‘no espérate, bájale un poco’”.

“Entonces si me dejan suelto, yo me voy como perrito recién bajado de la azotea, me tienen que estar midiendo, pero también tengo una cierta conciencia de ver hasta dónde y cuidar no irme a otros personajes”, afirmó.

Créditos: (Especial)

Adrián interpreta a “Poncho”, un hombre, que en la versión original de los 80 (“Married With Children”), es muy macho y con actitudes que hoy en día son políticamente incorrectas, por eso en esta adaptación los escritores Artús Chávez, Magalli Urquieta, Jacobo Vázquez y Daniel Jiménez tropicalizaron el guion, sin perder ese humor del protagonista y dándole más peso a la coprotagonista, su esposa “Angie”, a quien da vida Sandra Echeverría.

“Poncho” será un personaje maleducado y machista, pero ella también es muy ruda: “Aquí a la mujer se le puso a la par del hombre y eso creo que va a gustar mucho, porque con la igualdad de derechos, van a celebrar los chistes los dos géneros”. Otra cosa que resalta este peculiar matrimonio es que pese a todas las peleas que tienen, cuidan el núcleo familiar.

DEBUT EN EL SITCOM

Para Uribe esta es la primera comedia de situación de la que participa, porque en todos sus anteriores trabajos no estaba tan marcada la parte del chiste cada dos tres líneas, por lo que fue un reto hacerla, pero disfrutó cada detalle.

“Mucha gente pensaría que he hecho muchos sitcom, pero no, he hecho series, sketches y programas de comedia, ahora soy host de un lastnight, pero nunca un sitcom y me encantó porque el formato es súper cómodo de grabar, todo es en un escenario y sin salir a locaciones, porque eso también de alguna manera estás más protegido, y ahora sí que está la mesa puesta para que esto sea un éxito y tengo la certeza de que la gente lo va a disfrutar mucho”, contó.

Créditos: (Especial)

DATOS

Participó en los programas Los Comediantes, Hoy, Picardía mexicana y La Botana.

Inició su carrera en teatro semiprofesional y trabajando en restaurantes.

En 2009, empezó a conducir el programa “100 mexicanos dijieron”.

En 2014, participó en el programa “Bailando por un sueño”.

NÚMEROS

2003 participó en Big Brother Vip 2.

2020 hizo la telenovela “Cómo tú no hay dos”.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

