El 2 de junio triunfará nuestra agenda de prosperidad, seguridad y más apoyos sociales para Yucatán: Renán Barrera

“El próximo domingo 2 de junio vamos por una copiosa votación para asegurar que Yucatán siga siendo el mejor lugar para vivir de todo el país y para iniciar una nueva etapa de 6 años de prosperidad con seguridad que beneficie a todos los yucatecos en todos los municipios”, aseguró Renán Barrera Concha, candidato común a la Gubernatura de Yucatán por los partidos PAN, PRI y Nueva Alianza.

“Estamos a unos días de ejercer nuestro voto y tenemos la enorme responsabilidad de salir a votar pensando primero en lo que más conviene a Yucatán para que siga siendo seguro, para que no se nos infiltre el crimen organizado proveniente de los estados que gobierna Morena y para que pongamos en marcha los proyectos que potenciarán la prosperidad económica yucateca. Una prosperidad basada en una economía popular para que todos, en todos los municipios, tengan lo necesario para salir adelante y vivir con dignidad”, señaló.

“Los invito a votar por nuestros proyectos que garantizarán una nueva etapa de prosperidad con más seguridad, tales como el reforzamiento de la vigilancia policial de nuestros municipios vecinos con Campeche y Quintana Roo, así como una mayor inversión en tecnología policial como drones inteligentes, arcos telemétricos de vigilancia carretera, equipos tácticos y un mejor entrenamiento y capacitación de nuestros policías con la creación de la Universidad Policial, con materias especializadas para mejorar cada día su eficacia y desempeño en favor de la paz y tranquilidad que nos merecemos todos los yucatecos”, enfatizó.

“Garantizar nuestra seguridad e incrementar nuestro blindaje policial, son condiciones indispensables para que sigamos siendo un estado con crecimiento económico y turístico sostenido lo que a su vez impulsará que los yucatecos incrementen sus ingresos personales y familiares. Por nuestra parte, tenemos una amplia Agenda de Gobierno que permitirá que todas y todos los yucatecos cuenten con los apoyos económicos y sociales necesarios para salir adelante, como por ejemplo, el seguro popular yucateco con el que les brindaremos consultas y medicamentos gratuitos al 60% de la población a quienes no atiende el sistema de salud federal”.

Recordó que la movilización civil por la democracia, conocida como Marea Rosa, la cual busca promover el voto libre y la participación ciudadana el próximo 02 de junio, ha despertado conciencias en todas las latitudes del país, y Yucatán no es la excepción, pues cada vez son más los ciudadanos que están convencidos de la importancia de un voto informado y libre de presiones.

Barrera Concha precisó que este movimiento, cuyo último evento en Mérida tuvo lugar el pasado domingo en el Monumento a la Patria, fue el escenario perfecto para recordarle a los yucatecos que la próxima elección será decisiva para el estado pues tendrán que defender con su voto la permanencia de los buenos gobiernos para dar continuidad al desarrollo de Yucatán, y continuar gozando de seguridad, paz y armonía con la que aquí se vive.

En este día 81 de campaña por la gubernatura del estado, el candidato Renán Barrera, firmó un compromiso por la paz de Yucatán ante el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega, la coordinadora nacional del proyecto Diálogo Nacional por la Paz, Ana Paula Hernández y el presidente de USEM Mérida, Alfonso Páez.

En este acto, Barrera Concha se comprometió a promover y construir políticas públicas para que nuestro estado siga siendo seguro y justo; que se respeten los derechos y dignidad de las y los yucatecos; fomentar la participación ciudadana: Erradicar y disminuir la violencia intrafamiliar, entre otros compromisos.

En su intervención, explicó: “Yucatán es lo que es hoy, no solo por su gobierno, sino por su ciudadanía que ha construido una sociedad participativa y solidaria, lo que hace grande y seguro a Yucatán son ustedes, con el trabajo de la sociedad civil, organizaciones, universidades, grupos apostólicos, todas las actividades que permiten que la gente no pierda la fibra sensible que necesita para con el otro”, afirmó.