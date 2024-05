Aumenta la zozobra electoral en Estados Unidos

El 17 de diciembre es un día que apenas tiene significado más allá de ser una fecha cercana a la Navidad, pero este año, en Estados Unidos, es un momento esperado con preocupación.

Es la fecha en que votarán los elementos designados por cada estado para representarlos en el Colegio Electoral para formalizar los resultados de la elección presidencial.

Normalmente, no tendría mayor significado, "pero este año podría ser un momento de conflicto", dijo el analista y catedrático Bill Schneider, autor del libro Stalemate; How America Became Ungovernable.

Hay temores por la posibilidad de violencia como la del 6 de enero de 2021, cuando una multitud de partidarios del expresidente Donald Trump asaltó el Congreso para evitar que se ratificara su derrota.

Pero esta vez, consideró el grupo de análisis de riesgo Eurasia, "unas elecciones disputadas en 2024 son un riesgo, menor que en 2020, cuando las vías por las que Trump perturbaría las elecciones y la transición de poder eran bien conocidas de antemano".

Para el Eurasia Group, una gran diferencia será que esta vez Trump no hará sus llamados desde la Presidencia.

"Si (Joe) Biden pierde por un margen claro, admitirá la derrota antes de que los electores presenten sus votos; si Trump pierde, su posición actual fuera del gobierno le deja pocas vías para llegar a la Casa Blanca".

En el peculiar sistema electoral estadounidense, la elección de un Presidente está compuesta en realidad por 50 elecciones, una por estado, donde los votantes optan por republicanos o demócratas y estos, a su vez, designan a los que serán los representantes al Colegio Electoral.

Muchos esperan problemas después del voto, sobre todo si se consideran las afirmaciones del republicano Trump, que virtualmente ha asegurado que habrá incluso violencia si hay irregularidades electorales en su contra.

