Marina del Pilar solicita resultados en investigaciones de tres ciudadanos extranjeros no localizados

Ante la no localización de dos ciudadanos australianos y un estadounidense en el municipio de Ensenada, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que no se permitirá que hechos de esta naturaleza en la entidad queden sin esclarecer, por lo que reiteró su compromiso por velar que las autoridades investigadoras trabajen con celeridad para llegar a la verdad y localizar a las tres personas.

Sigue leyendo:

Rescatan a 36 migrantes de diversas nacionalidades en Tijuana

El arte Anima Rosarito

En ese mismo sentido, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Ma Elena Andrade Ramírez, una investigación clara y contundente que permita localizar a las personas y, en caso de haber responsables de algún delito, se castigue con todo el peso de la ley.

La titular del Poder Ejecutivo del Estado sostuvo que, a través de los cuerpos consulares de Estados Unidos y Australia, se buscará hacer contacto con los familiares de los ciudadanos extranjeros para brindar total certeza al trabajo que realizan las autoridades mexicanas.

"No descansaremos hasta dar con el paradero de Jack Carter, Jake y Callum Robinson, tarea en la cual no escatimaremos tiempo, recursos, ni fuerzas. Tomaremos las medidas necesarias para resolver este caso, pues no permitiremos que Baja California vea perturbada su paz, ni se altere la tranquilidad de quienes nos visitan", aseguró.