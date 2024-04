Dan Aykroyd muestra su increíble creencia

El actor Dan Aykroyd, quien recientemente estrenó la cinta Ghostbusters: apocalipsis fantasma, se sumerge en historia increíbles, en un programa de History Channel, “me siento muy afortunado de trabajar con buenos colaboradores, maravillosos escritores, productores, artistas escénicos, maquilladores, gente de efectos especiales, otros actores”, mencionó el también productor.

“A la gente le encanta que desafíen su imaginación, ver cosas que parecen no tener explicación, es algo que le vuela la cabeza a la gente. Cuando tomas una historia increíble como el triángulo de Michigan o la isla de las muñecas en México, o esa ciudad en Europa medieval que bailó hasta morir, esas son cosas que en realidad uno no puede creer que hayan existido, por eso tenemos en History un grupo de investigadores de alto nivel y tan buenos escritores que pudieron encontrar los hechos detrás de estas historias”.

Para Dan este tipo de historias le gustan, y compartió sus propias vivencias, “cuando era un joven actor estaba filmando una escena en la terraza de un estudio y por error salté por un tragaluz en el último piso, estaba a unos cuatro o cinco pisos de altura, tal vez a casi 15 metros del suelo, me caí y sobreviví, fui caminando a la ambulancia, eso fue increíble”.

El actor aseguró que es un privilegio que lo eligieran para conducir el programa que se estrena el 5 de abril, “cuando vi el material dije, ‘esto es exactamente lo que quiere ver el público, son cosas que me gustan, me encantan los eventos que definen la mente, todo eso está combinado en un trabajo muy bien investigado. Así que cuando vinieron a buscarme, me sumé de inmediato”.

“Mi experiencia con History y A&E implicó un grado de profundidad y de calidad que no se logra con otras cadenas y otras series. Los escritores e investigadores que trabajan aquí son muy meticulosos. No le estamos imponiendo nada a la gente, les estamos contando historias reales y las respaldamos con hechos, investigación, información, imágenes y a veces con recreaciones.

Aykroyd compartió su gusto por lo paranormal “de muy joven yo estaba expuesto a los escritos de mi bisabuelo que era investigador paranormal y espiritualista. Entonces, de niño yo ya escuchaba historias sobre esa granja en Canadá, donde había apariciones, visiones, ruidos de noche, pasos en las escaleras. Así que bueno, me intrigó, me dio curiosidad desde el punto de vista de alguien que quería saber si esto era real o no. Y yo empecé a investigar y leer, y descubrí que no estoy solo en estas creencias, que durante años hubo miles de investigadores y escritores en todo el mundo que tenían este interés y que querían saber qué estaba pasando. De hecho, yo creo que tengo una mente inquisitiva y que es parte de lo que me hace ir detrás de esto”.

Además, compartió una de las experiencias paranormales que vivió “vi cuatro aeronaves no identificadas que no puedo explicar lo que eran, sin duda no eran aviones, eso fue bastante inexplicable, estaba con tres testigos, fue una experiencia tremenda”.

El conductor, quien también es productor del proyecto, “en la selección de alguna de las historias también tuve una voz y la búsqueda de hechos fue amplia y efectiva, que como productor puedo presentarle al público con confianza una pieza de entretenimiento realmente fina y de calidad que es material”.

“Yo diría que la historia de esa ciudad en Europa donde sucedió la epidemia de baile, para mí eso desafía a la lógica, a la ciencia médica, a la psicología. ¿Cómo un fenómeno de ese tipo puede volverse tan contagioso y tan dañino de algo tan inocente y hermoso como bailar? Estas personas estaban con una situación complicada en cuanto a su condición de salud mental y física”.

Datos:

Aseguró que su rol favorito es el de Conehead.

The Blues Brothers, junto a John Belushi.

Su oficina se encuentra en su natal Canadá

72 años cumple en julio.

1984 Estrenó Los Cazafantasmas.

5 de abril se estrena la serie.

Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

EEZ