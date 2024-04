OJ Simpson, una vida de... contrastes

OJ Simpson fue condenado, no en el estricto sentido del término (al menos en ese momento), donde una autoridad dictó sentencia en su contra, sino por una fuerza social, aquella que históricamente ha castigado a todos los héroes que traicionaron sus principios e ideales.

El 17 de junio de 1994, fue perseguido y arrestado, en Los Ángeles, mientras se jugaba el quinto partido de las Finales de la NBA, entre Nueva York y Houston. El 10 de abril de 2024 (anteayer) murió, como uno de los personajes más controvertidos en Estados Unidos.

Fue enjuiciado por doble homicidio, y declarado inocente. Antes, fue el primer RB en la historia en correr más de dos mil yardas (Bills, 1973), y se consolidó como uno de los mejores en la NFL; sin embargo, es recordado como

una celebridad y un delincuente, desde antes de su muerte.

Ganó el Heisman y fue elegido en la primera ronda (primera selección) en el draft de 1969. Fue MVP en su quinta campaña, fue seleccionado seis veces al Pro Bowl y sumó 11 mil yardas terrestres; posteriormente, fue inducido al Salón de la Fama en Canton, Ohio, en 1985.

La persecución policiaca precedió al denominado Juicio del Siglo. OJ escapó en un Ford Bronco blanco, como el burro convertido en corcel, en el film de Shrek, y fue capturado afuera de su casa, después de recorrer 90 kilómetros, transmitidos en vivo

en la televisión nacional.

Luego de meses de deliberaciones, unos guantes negros terminaron por determinar su inocencia. Con ADN de las víctimas, el par ensangrentado apuntó en su contra; no obstante, no le quedaron (cuando se los probó en el juicio), tras el

argumento de su defensa.

Simpson sí fue sentenciado a 33 años de prisión, en 2008, después de ser acusado por robo a mano armada, asalto con arma mortal y secuestro. Fue puesto en libertad condicional en 2017, antes de padecer cáncer y fallecer, como informó ayer su familia,

a través de redes sociales.

Su impacto como deportista está casi olvidado, y su imagen está asociada a la polémica. No hay certeza sobre lo que fue (o no fue), o sobre lo que hizo (o no hizo); la única verdad absoluta es que OJ murió, a los 76 años en Las Vegas, Nevada.

Momentos en la vida de OJ

Promesa deportiva: Fue nombrado ganador del Heisman, otorgado anualmente al mejor jugador universitario.

Fue nombrado ganador del Heisman, otorgado anualmente al mejor jugador universitario. Fichaje exitoso: Fue seleccionado en la primera ronda del draft por Buffalo, donde jugó nueve campañas en la NFL.

Fue seleccionado en la primera ronda del draft por Buffalo, donde jugó nueve campañas en la NFL. Hombre récord: Fue el primer corredor en la historia en superar las dos mil yardas por tierra en un año (2,003).

Fue el primer corredor en la historia en superar las dos mil yardas por tierra en un año (2,003). Retiro emotivo: Se despidió de la Liga el 16 de diciembre de 1979, como jugador de los 49ers de San Francisco.

Se despidió de la Liga el 16 de diciembre de 1979, como jugador de los 49ers de San Francisco. Leyenda inmortal: En su primer intento, fue elegido al Salón de la Fama del futbol americano estadounidense.

En su primer intento, fue elegido al Salón de la Fama del futbol americano estadounidense. Trágico matrimonio: Se casó con Nicole Brown Simpson, quien fue asesinada (presuntamente por él) en 1994.

Se casó con Nicole Brown Simpson, quien fue asesinada (presuntamente por él) en 1994. Persecución histórica: Es uno de los arrestos más mediáticos en EU; interrumpió la transmisión de las Finales.

Es uno de los arrestos más mediáticos en EU; interrumpió la transmisión de las Finales. Prueba decisiva: Simpson argumentó que los guantes del homicidio no eran de él, durante el juicio, en junio de 1995.

Simpson argumentó que los guantes del homicidio no eran de él, durante el juicio, en junio de 1995. Libertad condicional: Después de nueve años encerrado (2008-2017), abandonó la cárcel en Las Vegas, Nevada.

Después de nueve años encerrado (2008-2017), abandonó la cárcel en Las Vegas, Nevada. Último mensaje: En el SB LVIII compartió un video; estaba en tratamiento con marihuana medicinal.

Por Emilio Pineres Rojos

