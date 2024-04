María León evoca a la nostalgia

El multifacético estilo de María León siempre sorprende a sus fans y ahora con su nuevo sencillo “Mírame”, un tema con en el que coquetea con el género de la Bachata, muestra lo que le enseñó su familia.

“Mi primer acercamiento fue cantando música vernácula en un restaurante, en Guadalajara, mi abuelo, fue quien me enseñó la música mexicana, siempre he pensado que él quería que yo fuera una Guadalupe Pineda, o una Eugenia León. Soy fan de todas ellas, pero cuando empecé a escribir mi propia música, fue en la época que veía MTV, era súper rockera, escuchaba Korn, Slipknot, muchas bandas, entonces lo que hice no se parecía a lo que mi abuelo quería que yo cantara”.

La también actriz detalló que durante su participación en programas de televisión, se dio cuenta que podía hacer colaboraciones interesantes, “creo que ahí comenzó mi curiosidad de generar fusiones, desde el reality, grabamos un disco que no eran composiciones mías, pero hoy todos los compositores son mis amigos, lo cual me da emoción”.

“Y cuando empezamos con Playa Limbo, también hicimos muchas de las fusiones, con algunos de mis temas, que incluyeron flamenco, ritmos latinos y hasta boleros”.

“Además cuando empecé mi carrera de solista hice fusiones de urbano, luego banda con "Pedir permiso", con la Trakalosa, en Monterrey. Siempre fue como darse ese permiso de explorar hasta dónde puede llevar el pop, porque tiene tantas vertientes”.

Para María hay muchas opciones de experimentar, “las fusiones que se hacen hoy en día, como la que hicieron la MS con Snoop Dog, es gracias a que el universo musical no solamente te lo permite, sino te exige que haya esta variedad. Y a mí me ha llevado 22 años, que es desde que grabé mi primer disco, hasta el día de hoy, tenemos que entender que la evolución de la industria no para”.

Créditos: (Especial)

Y agregó, “entonces, eso ha sido uno de los retos más importantes para mí, seguir siendo vigente en cuanto a lo que escribo, a lo que compongo, a lo que canto y lo que presento al público”.

Para la cantante su origen familiar es muy importante, “yo creo que la nostalgia de la relación con mi abuelo es lo que me ha llevado a tener cierto enganche con los estilos vernáculos, con las cumbias, de parte también de mi abuela y de mi papá. La música fue muy importante en mi familia, aunque nadie es músico, mis papás son dentistas, mi abuelo era dueño de un restaurante y a mi abuela le encantaba cantar. Pero me parece importante que todas aquellas mujeres con las que yo crecí, nos dieron como un motivo para enamorarnos o para desahogarnos dentro del amor. Creo que eso está ahí presente en todas mis canciones”.

“Justo cuando vi este camino de solista, fue cuando me empiezo a cuestionar desde dónde voy a escribir. Porque ahora no solamente es que va a decir María, sino que va a decir María como mujer. En este último disco estoy dándole chance a la María invulnerable, la dolida, la que la verdad no siempre está empoderada”.

Aunque confiesa que ha sido un camino difícil, “creo que eso ha sido algo clave para mí en este último proceso que he vivido, porque a nadie nos gusta sentirnos vulnerables, menos enfrente de la gente. Porque casi siempre es como un imán de odio, hay mucha gente que necesita desahogarse. Pero ya tengo la piel muy gruesa y lo que me ha traído también la fortaleza es conectar con la gente desde otro lugar. O sea, no generar esta figura inalcanzable de poder”.

Y compartió, “yo también vi muchas mujeres poderosas y dije, 'yo tengo que ser eso', con mi música tengo que ser fregona, una mujer imparable, inquebrantable. Así es uno de mis discos, 'Inquebrantable'”.

Créditos: (Especial)

Aunque sabe que el ser vulnerable no es malo, “tengo que darle crédito a esa persona que se rompió y quiero compartir que uno roto también es igual de valioso y no tengo que alcanzar ningún nombre. No vengo a ser ejemplo para nadie, por eso siempre creo que debemos quitarnos ese peso de encima, ese ego. Quiero compartir mi experiencia en este disco, desde un lugar doloroso, vulnerable, en el que no hay perfección, sino lo que estoy sintiendo”.

Y finalizó, “este último disco está dividido en tres etapas que es el duelo, la pérdida, el dolor, el descontrol, tocar fondo, la segunda es la sanación, y la tercera parte que es resurgimiento, el renacer de cualquier ceniza que haya uno dejado, la parte fénix que tenemos todos, que no es infinita, llegaremos a ese punto para volver a caer, para ir hasta otro lugar”.

FRASE:

“Me parece importante que esas mujeres con las que crecí, nos dieron un motivo para enamorarnos o para desahogarnos dentro del amor, eso está presente en mis temas”.

DATOS

A los cinco años comenzó sus estudios de piano y un año después escribió su primera canción.

En 2015, participó en el reality show Me pongo de pie, junto a otros artistas como Ha*Ash, Noel Schajris y Río Roma.

En 2016 debutó como actriz en la serie Guerra de ídolos, de la plataforma Netflix.

EEZ