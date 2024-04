Irene Azuela obedece su intuición

Con 24 años como actriz Irene Azuela está en un momento de su vida en el que goza al máximo cada día, la vida, su familia y el trabajo, por eso, por travesura, rebeldía y diversión, aceptó la invitación del director Mauricio García Lozano para dar vida al “Emcee” en “Cabaret”, un personaje clásico que por años ha sido interpretado por un hombre.

“Soy partidaria de pensar que el teatro es el gran lugar de la creación, en ese espacio hay que darle bienvenida a todas las ideas: hay algunas que funcionan y otras no, se descartan, pero la de crear este personaje así, tiene que ver más con una intención muy profunda, y hay que hacerle caso a la intuición, ésta nos trajo aquí y estamos felices de poder hacer este papel”, explicó Azuela.

Para Irene, este maestro de ceremonias en “Cabaret” tiene una identidad propia, llena de carisma, soltura, erotismo y simpatía, que no necesariamente sigue con el camino tradicional de ser interpretado por un hombre, es más una presencia que no tiene definido el género, por eso es que lo disfruta tanto, aunque crearlo no fue tan sencillo.

“Hay que ensayar mucho. Es un montaje de tal nivel, que se requiere de muchos meses de preparación, de entrenamiento, de estar repasando las coreografías, de tener clases de canto y estar siempre atenta”, contó. Aquí fue donde encontró otro gran reto, el mejorar su voz: “Yo cantaba y lo he hecho por muchos años de mi vida, pero hace tiempo que no tenía un entrenamiento formal. Entonces le pedí al director que me apoyará con eso, obviamente las canciones de “Emcee” están en un registro de hombre, entonces primero tuve que intentar hacerlas así, y un par de canciones que me quedaba muy grave, las modificamos media octava”.

Pero no es la primera vez que Azulea da vida a un personaje que comúnmente es interpretado por un hombre, en 2022 creó a “Hamlet”, al cual definió como un papel llenó de simbolismos que le permitía crearlo con una gran riqueza, que también disfrutó al máximo, por eso es que la actriz considera que estos últimos años vive al máximo.

“El gozo es una parte muy importante en mi vida. He sido muy exigente conmigo misma, y eso ha hecho que de alguna manera hasta padezca la experiencia de ser actriz, pero ahora al contrario, estoy disfrutando muchísimo y tiene que ver también con el personaje que estoy haciendo”, afirmó.

“Cabaret” es una historia inspirada en el libro “Goodbye to Berlin” de Christopher Isherwood, situada en la Alemania de 1930, en una ciudad dominada por el partido nazi, ultraderechista. En este entorno, en el Kit Kat Club, los artistas le apuestan al arte para crear un entorno más ameno, estos son encabezados por “Sally Bowles”, a la que interpreta Ilse Salas.

La actriz también se enfrentó al desafío del canto, por eso es que ambas llegan hasta cuatro horas antes, para repasar sus líneas y tomar clases para mejorar su voz, no ha sido nada fácil, pero trabaja duro.

“Yo no cantó profesionalmente, mucho menos bailo, así que si es un reto muy fuerte, pero ha sido muy divertido y también el personaje permite que tenga muchos errores en el escenario, lo cual es un aliviane para mí, porque si me equivocó pienso que es el papel, no yo”, relató entre risas.

La obra es producida por Daniela Romo, Claudio Carrera y Diego Luna.

Y fue la última producción de Tina Galindo, quien falleció en enero.

“Cabaret” se presenta de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes.

En la obra también participa Gustavo Egelhaaf como “Cliff Bradshaw”.

Majo Pérez es parte del ensamble y también da vida a “Sally Bowles”.

2 funciones dan los fines de semana.

900 pesos cuesta el boleto más económico.

