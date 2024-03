Llaman a IP, academia y autoridades a crear espacios digitales seguros y libres de acoso para mujeres y niñas

En un mundo cada vez más digitalizado, la violencia en línea se ha convertido en una extensión de las desigualdades de género en las dinámicas reales, lo que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Ante este panorama, Claudia Rincón Pérez, fundadora y presidenta de Soluciones Tecnológicas Especializadas y Factoría IT, realizó un llamado urgente a la iniciativa privada, academia y autoridades para la creación de espacios digitales seguros que estén libres de troleo, acoso y discursos de odio dirigidos hacia mujeres y niñas.

Entre el 16% y el 58% de las mujeres y niñas han sufrido de violencia en línea

Foto: Archivo

Entre el 16% y el 58% de las mujeres y niñas han sufrido violencia en digital

“Estudios de organismos como la ONU Mujeres exponen que entre el 16% y el 58% de las mujeres y niñas han sido objeto de violencia en línea en diferentes partes del mundo, mientras que investigaciones en la región de los Estados Árabes revelan que el 60% de las usuarias de internet experimentaron violencia en línea en 2021. En Europa, las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de ser acosadas en línea que los hombres, y un sorprendente 92% de las mujeres reportó que la violencia en línea había impactado negativamente en su bienestar”, refirió Rincón Pérez.

Ratificó que específicamente en México, el Módulo sobre Ciberacoso 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías Información en los Hogares (Endutih), reveló que el 34.8% de las mujeres víctimas de ciberacoso experimentó insinuaciones o propuestas sexuales y el 33.6% recibió contenido sexual no solicitado. Además, tanto mujeres como hombres reportaron haber experimentado contacto mediante identidades falsas, siendo esta una de las formas más comunes de ciberacoso.

Cientos de niñas han sido víctimas de violencia digital

Foto: Especial

9.7 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso

El estudio concluyó que el 21.7% de la población en línea fue víctima de ciberacoso, de los cuales 9.7 millones de mujeres fueron víctimas en comparación con los 8 millones de hombres. Claudia Rincón enfatizó la importancia de discutir la integración de las mujeres en el mundo digital y su derecho a una existencia libre de violencia cibernética en todas las esferas. En este sentido, resaltó la relevancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer como un recordatorio de los avances pendientes hacia la igualdad de género.

"Debemos reunir a la iniciativa privada con academia y autoridades para trazar acciones específicas y efectivas, encaminadas a erradicar la violencia de género en el espacio digital. Es crucial entender a fondo cómo la tecnología facilita este tipo de violencia, sus características únicas como la rapidez, el alcance global y el profundo impacto que tiene. Solo así podremos prevenirla y ponerle fin de manera eficiente", afirmó.

Se buscará a implementación de estrategias de prevención

Asimismo, instó a la adopción de estrategias de prevención que involucren a los jóvenes; fomenten una mayor rendición de cuentas y mayor representación de las mujeres en las Tecnologías de la Información y Comunicación; además de la difusión de campañas digitales e impulso de sinergias multisectoriales para abordar la violencia de género digital.

En este sentido, recalcó la importancia de cerrar la brecha digital de género y crear un entorno en línea más seguro que promueva la equidad y el empoderamiento de todas las mujeres, niñas y adolescentes, por lo que aplaudió iniciativas como la de ONU Mujeres, Generación Igualdad y la Global Partnership for Action on Gender-based Online Harassment and Abuse, enfocada a multiplicar las inversiones y alcanzar la igualdad de género en el espacio digital.