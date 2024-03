Denuncia Lía Limón presiones de la Fiscalía de la CDMX a beneficiarias de programas sociales en Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presiones a mujeres de la demarcación que son beneficiarias del Programa “Contigo Vecina”.

Explicó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) se están enviando citatorios para que declaren como “testigos” en una supuesta carpeta de investigación, advirtiéndoles que, en caso de no acudir, se harán acreedoras a medidas de apremio y multas.

Alcaldesa exigió dejar de utilizar a las instituciones con fines políticos

FOTO: Especial

Lía Limón exigió que se deje de utilizar a las instituciones con fines políticos y cuestionó: “Señor Fiscal, ¿de qué se trata? ¿Ahora la estrategia es amedrentar a quienes han recibido apoyos de un gobierno que trabaja por las mujeres y que sí ha dado resultados? ¿Ahora la estrategia es intimidar a las mujeres que no han recibido nada del gobierno de la Ciudad?”.

Al aclarar que la alcaldía no ha sido notificada al respecto, la alcaldesa hizo hincapié en que estos programas fueron aprobados por las instancias correspondientes del gobierno de la ciudad, han sido auditados y no hay semana en que la contraloría interna, que también depende del gobierno central, no pida información.

“Y no han encontrado nada. Ni lo encontrarán. La ciudad reclama justicia y seguridad, no andar hostigando a mujeres que son madres solteras, beneficiarias de nuestros programas sociales. ¡Así no!”, enfatizó Lía Limón.

FOTO: Especial

Cabe destacar que el Programa “Contigo Vecina” es un programa que apoya a jefas de familia solas con la finalidad de reducir la desigualdad social y mejorar su calidad de vida.

