Estiman alta participación de chilangos en las urnas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) prevé que el próximo 2 de junio, habrá una participación ciudadana de entre el 70 y 75 por ciento, es decir, poco más de 6 millones de capitalinos emitirán su voto.

En entrevista para el programa “Ruta 2024” con Luis Cárdenas para Heraldo Televisión, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega recordó que en 2018, cuando se eligió a jefe de Gobierno y Presidente de la República, hubo una participación del 70 por ciento en la capital, y en 2021, elección intermedia, fue del 52 por ciento.

Dejó en claro que los habitantes de la ciudad son participativos y críticos, muestra de ello es que se involucran en ejercicios no sólo electorales sino de interés comunitario como son: presupuesto participativo y la presentación de iniciativas ciudadanas referentes a revocación de mandato, entre otros.

“Hay mucha participación y demanda de información de parte de la ciudadanía en la Ciudad de México. Creo que en ese sentido, aquí (en la capital) no vamos a tener problemas con la participación ciudadana”, apuntó.

De igual forma, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, expuso que participar en el proceso electoral “es una corresponsabilidad, no podemos atarnos de brazo y decir, yo no los elegí pues el no participar también es una opción y también es una validación”.

“Si no votas también estás dando tu aprobación tácita de lo que están haciendo lo están haciendo bien y si no participas pues me parece que es el peor de los mundos porque entonces estás delegando en menos personas la facultad de elegir quién va a ser nuestra autoridad y quien va a ser estas leyes”, resaltó.

Asimismo, descartó que se viva un ambiente de violencia e inseguridad en este proceso electoral, aunque, dijo podría haber una “lucha campal” entre los candidatos a diversos cargos públicos.

Muestra de esto último, destacó los casos que se han reportado sobre el retiro de propaganda de diversos puntos de la capital, lo cual ya ha sido denunciado por las coaliciones “Va X la CDMX”, cuyo abanderado es Santiago Taboada y de “Sigamos Haciendo Historia”,que encabeza Clara Brugada.

“Entonces no hemos percibido un ambiente digamos de violencia generalizada. Personalmente yo creo se va a detonar una gran competencia (entre los candidatos). Creemos que evidentemente pues va a haber un gran despliegue de propaganda en toda la ciudad… si ha habido algunas confrontaciones de manera generalizada, y no percibo que pudiese detonar en más”, puntualizó.

Por su parte, la consejera, Sonia Pérez Pérez sobre el tema del retiro de propaganda dijo que esto está prohibido como una sanción administrativa y es a través de una resolución administrativa donde se dictan medidas cautelares para que se retire esta de lugares no permitidos.

Agregó que es importante que ciudadanos pongan queja sobre propaganda porque de esa forma se sanciona al partido político y al candidato por colocar propaganda en espacios ilegales.

También destacó que un dato importante en este proceso electoral es que un total de 54 por ciento de quienes buscan un cargo de elección popular son mujeres, y de las cuales cinco mujeres buscan ser reelegidas para la titularidad de una alcaldía y una exalcaldesa busca la Jefatura de Gobierno.

Votación en prisión y postración

En esta ocasión el IECM deberá recabar el voto de personas en prisión preventiva y postración, para lo cual han implementado medidas para lograr satisfactoriamente este reto.

El consejero electoral, Bernardo Valle dijo que respecto al voto en prisión preventiva son cerca de mil 600 personas que podrán votar de manera anticipada entre el 6 y 20 de mayo, en diversos reclusorios de la capital.

En tanto, Avendaño Durán que cerca de 600 personas en postración recibirán a funcionarios de casilla en su casa para que puedan emitir su voto y también emitirán su sufragio previo a la jornada electoral.

