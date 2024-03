Elisa Carrillo baila con el corazón: "La danza me ha enseñado disciplina y a cómo amar"

En el mundo de la danza, específicamente del ballet, el nombre de Elisa Carrillo Cabrera es conocido a nivel mundial, bailarina mexicana que el pasado domingo 17 de marzo impartió una clase masiva de ballet en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del evento “Tiempo de mujeres: Festival por la Igualdad”, organizado por el gobierno de la CDMX, con lo que cumplió uno de sus sueños.

“Creo que es una forma de introducirles al mundo que yo tanto amo, el mundo que tanto me ha transformado como ser humano”, explicó la artista en entrevista con Mente Mujer, quien es la primera mujer mexicana y la primera bailarina latinoamericana en ganar los tres premios más importantes de la danza: Danse’s Prix Benois, Russia’s Soul of Dance y St. Petersburg Festival Dance Open, poniendo el nombre de México en el alto en el mundo de la danza.

“Es un gran honor para mí saber que por medio de algo que tanto amo puedo representar a mi país y lo puedo llevar a otros lugares”.

Originaria de Texcoco, Estado de México, Elisa comenzó sus estudios de ballet a los seis años de edad. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. Con 14 años, ganó la medalla de oro y una beca del English National Ballet School, INBA y Fonca con lo que pudo continuar sus estudios en Londres, Inglaterra.

Elisa Carrillo Foto: Yan Revazov

Mientras estudiaba, Elisa fue contratada por el director artístico del Sttutgart Ballet de Alemania, y se tituló como maestra de ballet en el Ministerio de Cultura de la República Federal de Alemania. Años más tarde, ingresó a las filas del Staatsballet Berlín, en donde obtuvo el título de Primera Bailarina, convirtiéndose en la primera mexicana en tener este puesto, en la que es una de las compañías de ballet más importantes del mundo.

“La danza me ha enseñado y me ha dado fuerza, me ha dado disciplina, me ha enseñado a como amar algo y a cómo no darme por vencida por cosas que realmente amo. Ha sido una maestra de vida para mí y lo sigue siendo”.