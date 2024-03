La reelección no forma parte de una democracia avanzada: Margarita Valdéz Martínez

La Senadora por morena Margarita Valdéz Martínez fue entrevistada por José Carlos Nava en Heraldo Noticias La Laguna de El Heraldo Radio, en donde habló acerca de su campaña para reelegirse, una opción que, aseguró, no podía dejar pasar por un motivo: para "volver a echar para atrás esta iniciativa."

Valdéz Martínez declaró en entrevista que la reelección no forma parte de una democracia avanzada: "No se puede estar 12 años como senadores, los diputados se pueden reelegir hasta en tres ocasiones, creo que no es parte de una democracia avanzada, quieren que copiemos a otros países donde se hace carrera política."

Para la senadora existen pendientes, en salud, justicia y seguridad pública que tienen que seguir avanzando, además que la candidata presidencial por el partido guinda, Claudia Sheinbaum, "necesita que la apoyemos con el Plan C y necesitamos ir con todo"; enfatizó.

La reelección no era parte de la vida política democrática del país

Margarita Valdéz Martínez aseguró en entrevista con Heraldo Noticias La Laguna de El Heraldo Radio que inicialmente la reelección no era parte de la vida política democrática del país, "inclusive los que venimos militado en una corriente progresista nos oponemos a las reelecciones."

Acerca de uno de los temas más prioritarios para los mexicanos, el de la salud, la Senadora aseguró que el Insabi cumplió su etapa, ya que su tarea que era demostrar que el famoso Seguro Popular no había tenido la función ni la utilidad que se pretendía, "no cubría las enfermedades, no tenía todos los medicamentos y algo muy importante en salud nunca tuvo sistema de prevención, ni siquiera vacunaba el Seguro popular, no le preocupaba el cáncer de las mujeres, ni los infartos ni la diabetes."

Valdéz Martínez destacó que Durango tiene entrar a este sistema de IMSS Bienestar: "no nos podemos quedar aislados, ya nos quedamos atrás en las fábricas, en las industrias, en los trenes, en las presas que no retenemos el agua, quedemos quedar solitos en un sistema de salud que no alcanza.

El problema de seguridad no solo se trata de poner más policías

Respecto al tema de la seguridad, la Senadora morenista destacó que es un tema que "no solo se trata de poner más policías y armas, se tiene que ver las causas. Que la gente no se vea en la desesperación de irse por lo fácil", enfatizó.

Mientras que en torno al tema del diálogo con transportistas, Valdéz Martínez aseguró que se encuentran en comunicación con el gremio y "es indispensable dejar de cobrar legalmente por transitar, tenemos que acentuar la protección para los transportistas," concluyó.

