BamBam regresa para dar su primer show en solitario en el Pepsi Center

Después de su exitosa presentación con el grupo GOT7 en el Kamp Fest el año pasado, Kunpimook Bhuwakul, mejor conocido como BamBam, regresa para dar su primer show en solitario este 8 de marzo en el Pepsi Center, donde presentará su disco “AREA 52”.

“La palabra primera vez es un desafío para mí en este momento, porque sabes que la gente quiere ver un buen espectáculo, sabes que dieron su dinero, así que, por supuesto, tienen que ver el mejor show… Entonces es difícil, pero tengo confianza en mi programa y siento que después de esta presentación, la gente sabrá bien quién es BamBam y cuál es su estilo real”, afirmó el músico tailandés.

El músico presentará sus recientes sencillos, entre ellos “riBBon” y “Pandora”, los cuales le gustan mucho porque también le permiten mostrar sus mejores pasos de baile y la gente se prende mucho cuando los escucha. Aunque también interpretará varios de los éxitos de GOT7.

CUIDA SU SALUD MENTAL

Ser un idol no es fácil, aunque agradece todo el cariño que le da el público alrededor del mundo, se concentra mucho en tener una buena salud durante las giras, con su grupo hizo tres y fue divertido, pero también pesado.

“En estos viajes y carrera pasan muchas cosas que rompen a la gente todo el tiempo, incluyéndome a mí, pero necesitas recuperarte pronto y seguir adelante. Hace poco mi mente colapsó, pero estoy mejorando y voy a volver a encarrilarme”, detalló.

En ese sentido, mencionó que el mejor consejo que le daría a BamBam de hace siete años es que siga, porque lo va a lograr. “Habrá mucho odio, pero también mucho amor, así que puedes lograrlo”.

FAN DE MÉXICO

A BamBam lo que más le gusta de México, es la energía de la gente y el tequila, ya que desde que entra al escenario siente la calidez de sus seguidores, por eso le gustaría componer un tema inspirado en el país, aunque no será pronto, ya que quiere que sea en español y no sabe el idioma, pero no lo descarta.

Lo que sí conoce es el género urbano y regional que domina el mercado latino. Le gustó mucho el sonido que escuchó en la película de “Coco”, de Disney” y la disfruta, pero espera que en su próxima visita pueda entablar amistad con más mexicanos con los que se pueda comunicar constantemente y entonces sí, armar planes musicales.