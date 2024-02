“No todo el arte está a la venta”: Emiliano Gironella

Para el artista Emiliano Gironella, no todo lo que conforma una obra está en venta, para él, “se oferta la pieza física, pero no el significado de ésta, el sentimiento del artista o la resignificación de quien la mira”, explicó el mexicano, quien presenta El San Sebastián de Jeringas de Heroína, en la exposición colectiva No se vende, que se inauguró ayer y permanece de forma gratuita hasta el 11 de febrero en Ignacio Allende 28 (antigua casa de Porfirio Díaz).

En entrevista con El Heraldo de México, el creador explicó que la muestra nace de la propuesta y curaduría de Alessandra Migliano, de Galería Errante; Nicole Alejandra Pierpont, de Casa Mimi; y Nadia Guitteau, de Alratito Studio y es una contrapropuesta a las ferias que se presentan durante la Semana del Arte, ya que para quienes forman parte de esta exhibición: “no todo está a la venta”.

“Creo que se trata de un encuentro off Zona Maco, es decir, es la derivación de este tipo de ferias; No se vende busca una reflexión sobre el arte y su mercantilización actual”, dijo.

Créditos: (Alfredo Pelcastre)

Respecto a la obra que presenta a lo largo de estos días, Gironella explicó que se trata de una mirada hacia “la lucha del hombre contra las plantas y sobre cómo al corromperlas y convertirlas en drogas, el ser humano provoca su propia muerte”.

No se vende expone también la obra de la artista visual mexicana Betsabeé Romero, quien junto a siete artistas intervinieron ­—cada uno— cajas registradoras antiguas para aludir a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que fueron detonadas desde la Revolución Industrial.

Alessandra Migliano, directora de la galería que representa a la creadora en esta exhibición, explicó que el proyecto “busca explorar la visión contemporánea del capitalismo, así como darle mayor valor a las relaciones humanas”.

La muestra reúne obras de diseño, pintura, escultura, fotografía y moda de más de 50 artistas tanto consolidados como emergentes: Leo Matiz, Barry Wolfryd, Cisco Jiménez, Antonio Gritón, Néstor Quiñones y la diseñadora Maria Ponce, por mencionar algunos.

Por Azaneth Cruz

EEZ