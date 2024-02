Al alza el gasto en mascotas

La industria de las mascotas tiene actualmente un valor de 35 mil millones de pesos anuales y con crecimientos potenciales de entre 30 y 35 por ciento, destacó Adrián Rodríguez-Granada Madrid, gerente de Pets in the Sky, empresa funeraria para mascotas.

Refirió que las mascotas se han convertido en parte importante del núcleo familiar derivado de la pandemia, no sólo hablando de perros y gatos, sino también de peces, tortugas, hámsteres, conejos o tarántulas, entre otros.

De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 25 millones de hogares que tienen animales de compañía.

El experto dijo que antes de incorporar una mascota al núcleo familiar se debe de pensar en la tenencia responsable, ya que hay personas que no deben tener una, ya sea porque no tiene tiempo, la economía no se lo permite y porque no tiene espacio, entre otros.

El gasto anual por mascota se estima en ocho mil pesos y los servicios funerarios se ubican hasta en tres mil 600 pesos por animal.

Por Verónica Reynold.

EEZ