Zoé Robledo, Jorge Alcocer y Martí Batres inauguran nuevo Hospital de Expansión Tlatelolco

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, inauguraron el Hospital de Expansión Tlatelolco, que atenderá a 2 millones 200 mil derechohabientes de la zona norte de la capital.

Este hospital, construido donde antes solo era un estacionamiento y que operó como Centro de Atención Temporal (CAT) durante la pandemia de COVID-19, hoy cuenta con 144 camas distribuidas en cinco pabellones y 20 más para pacientes con enfermedad renal, ofrecerá atención de hospitalización, Consulta Externa y Urgencias para pacientes no quirúrgicos, con especialidades en Geriatría, Nefrología, Neumología y Medicina Interna; además de servicios de apoyo como laboratorio, Rayos X, Nutrición, Inhaloterapia y Epidemiología.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este modelo fue posible gracias a las lecciones que dejó la pandemia Foto: IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este modelo fue posible gracias a las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19, que llevó a pensar de manera distinta, optar por infraestructura perdurable y reducir la saturación hospitalaria.

Señaló que el Seguro Social se ha destacado por innovar, por tener modelos diferentes y muestra de ello es este hospital. “Es una forma de aprender de la pandemia. Un momento tan doloroso nos dejó lecciones y de esas lecciones hacemos innovación”.

Destacó que este modelo se replicó en otros estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas y Morelos.

“En muchos casos son pacientes como los que hoy ya están aquí, que pueden tener una estancia final, prealta en otro lugar, es que diseñamos este modelo. Cuando digo que esto no existía no me refiero solamente a la infraestructura, a los trabajadores que ahora ya están aquí y de los que van a estar en las siguientes etapas. No existía un modelo hospitalario sin intervenciones quirúrgicas”, señaló.

Cuenta con 144 camas distribuidas en cinco pabellones y 20 más para pacientes con enfermedad renal Foto: IMSS

Hospital de Expansión Tlatelolco atenderá a 2 millones de habitantes de la zona norte de la Ciudad De México

En su mensaje, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que en este nuevo Hospital de Expansión Tlatelolco serán atendidas 2 millones de habitantes de la zona norte de la Ciudad De México, con un total de 164 camas y una plantilla de 600 trabajadores, por lo que agradeció a las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) el esfuerzo realizado para beneficiar a la ciudadanía.

"Quiero reconocer las acciones que está haciendo el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud y del IMSS, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias, gracias, autoridades y trabajadores por todo este esfuerzo. (...) Se inauguró un hospital en Tláhuac y se está reconstruyendo un hospital en Zaragoza y luego tenemos este nuevo Hospital en Expansión donde se atenderá a miles y miles de personas y eso es muy bueno para los habitantes de la Ciudad de México”, subrayó.

Resaltó que esta apertura se suma a las inauguraciones que se han llevado a cabo en la capital, como la de la Planta de Desechos Sólidos, los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) San Lázaro y Martín Carrera, así como la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el primer tramo de la Línea 1 del Metro.

“Esto habla de la idea que tenemos del Gobierno porque, por lo general, se piensa que en estos meses ya hay que cerrar y hay que hacer el equipaje y a prepararse para irse del Gobierno, pero en este caso estamos trabajando hasta el último minuto, como se dice en el fútbol, que hasta el último minuto tiene 60 segundos, y esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, todavía tenemos tiempo histórico para hacer cosas y vamos a seguir haciendo inauguraciones de diversas obras”, expresó

En su intervención, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, resaltó los beneficios que ofrece a las personas esta unidad de Expansión Tlatelolco del Instituto Mexicano del Seguro Social del Régimen Ordinario.

Foto: IMSS

Subrayó que debido al crecimiento poblacional en esta zona de la ciudad de México y, en cuanto a la atención médica, “tenemos la obligación de mejorar, prevenir y lograr lo que en la medicina se requiere: paz y, desde luego, bienestar social”.

Ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y el titular del IMSS, Zoé Robledo, el secretario de Salud se refirió al Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar donde los servicios están basados en la atención primaria, ya que en ese nivel se resuelve 80 por ciento de los problemas de salud.

Por su parte, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, señaló que éste es uno más de los modelos innovadores que se consolidan en la actualidad en el Seguro Social, y hoy se cuenta con 22 centros de estas características en ocho estados del país, que han permitido incrementar la capacidad de atención en diferentes rubros.

“Es un modelo único que nos permitirá mejorar la atención de la demanda en Urgencias, disminuir la ocupación hospitalaria en los servicios de Urgencias que ya conocemos en los hospitales tradicionales, y generar atenciones de hospitalización para corta estancia, menos de tres días”, dijo.

En su mensaje, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Arturo Olivares Cerda, señaló que la apertura del Anexo Extensión Hospitalario Tlatelolco y toda la estructura médica es clave en la cruzada por brindarle a los mexicanos un sistema de salud eficiente y cercano.

Olivares Cerda reconoció al director general del IMSS, Zoé Robledo, por su apertura y firme convicción de trabajar de la mano con la dirigencia sindical para resolver los problemas estructurales del Instituto. "El trabajo lateral que realizamos es el camino para encontrar soluciones que nos conduzcan a la edificación de un IMSS renovado, eficiente, un IMSS con rostro más humano".

Las autoridades realizaron un recorrido por tres de los cinco pabellones que brindarán atención hospitalaria y cuidados especializados, el servicio de Triage, dos consultorios y el Cuarto Frío.

El Hospital de Extensión Tlatelolco recibirá a derechohabientes de la zona norte de la Ciudad de México ubicados en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) número 24, 27 y 48, además del Hospital General con Unidad de Medicina Familiar (HGZMF) número 29, con atención oportuna, servicios seguros y bajo condiciones controladas para personas con patología de baja complejidad.