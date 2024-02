Mon Laferte defiende su libertad

La chilena Mon Laferte llegó a México hace 17 años, país donde logró fama mundial gracias a temas como “Tu falta de querer”, pero el camino no ha sido nada fácil y durante este tiempo sigue aprendiendo y defendiendo su libertad, arriba y abajo de los escenarios.

Lamentó que a las mujeres se les exija siempre más, de ahí que varias colegas se preparen al máximo para ofrecer performances completos en el escenario, como Beyoncé, cuando su simple voz es majestuosa, pero esta obligación ya va más allá del entarimado, cuando ahora hasta a las compositoras les piden letras empoderadas.

“Una de las principales cosas que mi manera de ver el feminismo defiende, es la libertad de las mujeres y en ésta existe la libertad de lo que yo quiero escribir, no estoy obligada a empoderar a nadie. Si mi música y mis acciones inspiran a alguien y aportan algo al mundo me parece increíble, pero soy una mujer libre de crear”, señaló Laferte.

La intérprete de “Mi buen amor” a veces le canta al amor, al desamor y al empoderamiento, pero porque es un ser humano, no porque siga una tendencia, por eso considera que no se les debe exigir más a las mujeres ahora en la composición, porque es importante que las dejen ser el tipo de feministas que quieran ser, maquillarse o no, depilarse o no: “Dejemos que cada quien quiera ser lo que quiere ser, especialmente las mujeres”.

A esta reflexión llega, tras su último disco de estudio “Autopoiética”, el cual lanzó el año pasado de manera independiente, tras varios años con Universal Music y aunque siempre tuvo una relación cordial con la disquera, consideraba que hacía muchas cosas por cumplir, y ahora siente que recuperó el poder de su música y para festejarlo, realizó temas más electrónicos y cosas alejadas a lo que siempre trabaja.

De ahí que su gira, que llega este 21 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, sea más un performance: “Será un concepto audiovisual, es la primera vez que tengo bailarines, cuatro, y ya me creo mucho. Pero ahora la gente está acostumbrada a vivir una experiencia completa y ya no sólo al cantante, entonces intento que tengan una experiencia realmente diferente a lo que he hecho”.

Mon Laferte se acepta

A sus 40 años, Mon lleva más de la mitad en la industria y sigue aprendiendo, no sólo a mejorar su pluma, si no a aceptarse y sobre todo a entender que es un ser humano que tiene derecho a equivocarse y a sufrir por eso, pero también las ganas de salir adelante, por eso aunque siente que no es buena dando consejos, considera que el mejor que puede darle a sus seguidores es el de quererse tal y como son.

“Todo el tiempo estamos cambiando… Hay cosas que te gustan hoy y después ya no, y eso está bien. Hay que entender que somos seres especiales… A veces estamos en nuestra era de florecer y luego nos secamos, pero me acepto con todos mis cambios y contradicciones”, afirmó.

Recordó que cuando llegó a México, su look daba mucho de qué hablar.

Agradeció el recibimiento y apoyo de los mexicanos, fundamental en su carrera.

Este disco cuenta con arte inspirado en el imaginario religioso que considera digno de presumir.

Esta gira la llevará a Viña del Mar con el fin de llevar un poco de esperanza a su ciudad natal.

5 discos de estudio tiene.

2023 salió su álbum Autopoiética.

PAL