‘Yo no soy enemigo del PJ’: Arturo Zaldívar

El ministro en retiro Arturo Zaldívar encabeza la elaboración de un proyecto de reforma integral a la justicia que contempla, de inicio, tres modelos nacionales: de fiscalías, impartición de justicia y defensorías públicas, cuyo objetivo será la coordinación entre federación y estados, la homologación de protocolos y requisitos de ingreso y permanencia en instituciones, y la creación de una escuela nacional judicial.

En entrevista con El Heraldo de México, Zaldívar detalló que se trabaja en esta propuesta que será presentada, en su momento, y que abarcará todos los ámbitos de la justicia federal y local.

“Estamos elaborando un proyecto de reforma integral, hay que tocar todos los aspectos de la justicia, las fiscalías, los tribunales, las defensorías públicas, los medios alternativos de solución de controversias, la justicia cívica”, detalló.

Detalló que, de ganar la elección Claudia Sheinbaum, de quien es asesor en el eje de justicia, para esta reforma se necesitará el apoyo en el Congreso para hacer cambios a la Constitución y a un número importante de leyes.

Al ser cuestionado sobre las críticas por impulsar una reforma de este tipo, dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación (PJF), Zaldívar aseguró que su única lealtad es con la Carta Magna y con su conciencia.

Señaló que ha sido congruente y su compromiso no es defender privilegios, nepotismo y corrupción con la falsa idea de que la independencia es impunidad.

Créditos: (Alfredo Pelcastre)

“Yo no he traicionado a nadie, mis principios son los mismos, lo que no he hecho, ni nunca voy a ser, es cómplice de quienes defienden sólo privilegios y de quienes creen que, porque están en cierta institución, lo que es ser leal con esa institución es esconder lo que pasa malo en esa institución, no mejorarla, atrincherarse”, enfatizó.

Dijo que nadie, con honestidad, puede decir que la justicia en México está bien y que no debe reformarse.

“Yo no he traicionado a nadie porque nunca he sido parte de esa oligarquía del Poder Judicial, fui el primer presidente de la Corte que no venía de carrera judicial, yo no tengo compromisos ni componendas y por eso pude hacer lo que hice como ministro y por eso estoy impulsando ahora que se haga una revisión de todo el sistema de justicia”, insistió.

Aseguró que el PJF tiene problemas, como los ha tenido siempre, y que en la actual administración no se dio seguimiento a la reforma judicial que él impulsó en 2021.

“Ya no se está combatiendo la corrupción, se ha regresado al nepotismo, hemos tenido retrocesos en el combate al acoso sexual y violencia de género, hemos tenido retrocesos en paridad, ahí están los datos, en la actual administración”, señaló.

Dijo que no se trata de una guerra, pues todos deberían estar a favor de México.

“Yo no soy enemigo del Poder Judicial, yo estoy a favor de la justicia y de una reforma integral”, indicó.

Zaldívar respaldó algunas de las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador como la reducción de 11 a 9 ministros y la duración de cada uno en el cargo de 15 a 12 años,

“La reducción de 15 a 12 (años) me parece sana, yo creo que eso le da mucha más movilidad a la Corte, yo fui ministro, 15 años me parece un periodo muy largo”, explicó.

POR DIANA MARTÍNEZ Y CARLOS NAVARRO

EEZ