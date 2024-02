Sergio Salomón: "Gobierno de Puebla, federal y BUAP aplicarán 450 mdp en equipamiento de CU 2"

Los gobiernos federal y estatal, de manera conjunta con la BUAP, aplicarán una inversión adicional de 450 millones de pesos en el equipamiento de Ciudad Universitaria 2, anunció el gobernador Sergio Salomón al participar en la rueda de prensa mañanera que ofreció desde Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que esta obra educativa, que tiene un gran avance en su construcción, duplicará la oferta educativa y es ejecutada con una inversión de mil 200 millones de pesos, “le darán una gran proyección a nuestro estado, ya que nos convertiremos en el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país”, dijo.

Sigue leyendo:

AMLO asegura que "se disfrazan de demócratas", tras Marcha por Nuestra Democracia

AMLO y Sergio Salomón encabezan la entrega obras del patrimonio cultural

El mandatario estatal presentó un balance de las inversiones y obras realizadas en Puebla, dentro de las que destacan la aplicación de aproximadamente mil millones de dólares por parte de Volkswagen en materia de electromovilidad, los distribuidores viales Ecológico-Atlixcáyotl y Ejército de Oriente, el Paso Superior Vehicular Central de Abasto, el Sistema Metropolitano de Transporte Público Masivo, la nueva sede del Congreso del Estado y la construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Aplicadas (CIITA), del Instituto Politécnico Nacional.

En materia de infraestructura hospitalaria y como parte de la aplicación del modelo IMSS- Bienestar, el gobernador dio a conocer que gracias al apoyo del gobierno federal está por inaugurarse la Unidad de Oftalmología, por más de 139 millones de pesos, y dijo se están generando los trámites correspondientes para incorporar 334 unidades hospitalarias al nuevo sistema de salud y se actualiza el estatus legal de otras 364 unidades para que puedan transferirse a la brevedad.

"De nuevo reiterarle el agradecimiento y ratificarle que este gobierno presente" Créditos: Especial

El mandatario estatal agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su cooperación para ejecutar estas obras y por los más de 27 mil millones de pesos en apoyos sociales para los 217 municipios. Aprovechó el momento para reportar que en 2023 las remesas de los migrantes aumentaron 15 por ciento en comparación con 2022, pues enviaron por este concepto 3 mil 144 millones de dólares.

“De nuevo reiterarle el agradecimiento y ratificarle que este gobierno presente, seguirá siendo fiel a los valores que su gobierno profesa: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo el gobernador Sergio Salomón.