Claudio Valdés Kuri: No pierdo tiempo en el ego

El Premio Nacional de Arte, en el campo de las Bellas Artes, simboliza para el director de escena Claudio Valdés Kuri el arribo a "algo" y la obtención de un grado, y es, además, la oportunidad, primero, de disfrutar lo recorrido y, después, el deseo de expandir el conocimiento adquirido.

"Es como el fin de algo y el inicio de otra cosa, me queda mucho por hacer y hay mucho que hacer. Adicionalmente, este premio no es a mi persona, es un reconocimiento a una comunidad, a un grupo", cuenta.

El reconocimiento que está por recibir en las próximas semanas, junto con la escritora Beatriz Espejo en el campo de Lingüística y Literatura; en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el investigador José Manuel Valenzuela, y en Artes y Tradiciones Populares el músico e investigador Guillermo Velázquez, llega además en el marco de la celebración de 25 años de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, referente de la vanguardia escénica latinoamericana, fundada y liderada por el dramaturgo nacido en la Ciudad de México.

El teatro de Valdés Kuri está cimentado en el individuo, en la búsqueda del ser, y, por supuesto, en el discurso estético. Prueba de ello es "Del mago al loco" una puesta en escena interdisciplinaria que, de forma alegórica, muestra el universo de los arquetipos que conforman la psique humana, representada a través de las imágenes del Tarot, que actualmente se encuentra en cartelera hasta 24 de marzo en el Museo Nacional de San Carlos.

Esa búsqueda, además, busca confrontar y/o provocar al espectador.

"Hay mucho estudio en el Tarot, más de 20 años, ha sido un trabajo de autoconocimiento profundo y no sólo mío, sino de todos los que participamos. Cada uno se ha hecho experto en el arcano que le toca y eso nos ha permitido ir más profundo en nosotros mismos", detalla.

Y hay obras como "Quijote, vencedor de sí mismo", en donde se pregunta al público cuáles son sus anhelos por el bien común, "la gente se queda como petrificada, no todos responden, pero todos lo piensan. Lo cierto es que la exploración forma parte de todos nuestros proyectos, a cada obra le anteceden muchos años de investigación y años de laboratorios con los intérpretes.

Pero cada vez está más clara la búsqueda del interior, la forma y el contenido; en 25 años hemos evolucionado y estamos yendo más a lo esencial porque el tiempo no es eterno y quiero dar lo mejor de mí", apunta.

A lo largo de su historia han generado alrededor de 15 puestas en escenas, cada una de ellas ha sido de larga gestación y de larga vida, lo que les ha permitido dialogar con diferentes públicos y diferentes contextos. Y es que, además, Ciertos Habitantes ha conseguido, como muy pocos, mantener un elenco estable.

"Hoy me siento más preparado para presentar una obra como Del mago al loco, el elenco también está más sólido, todos nos sentimos en un momento para abordar temas más complejos; tener un lenguaje común dentro y fuera del teatro te da cohesión y te da poética y lo más valioso que pueda entregar un artista es su poética; el oficio está, la factura puede ser exquisita o no, pero lo que te distingue es la poética y nosotros la hemos construido juntos", dice.

Las creaciones de Valdés Kuri se han presentado exitosamente en más de 200 ciudades en los cinco continentes, pero hoy, dice "ya no pierdo tiempo en el ego".

"Me interesa trabajar de manera amorosa y eficiente, con conocimiento de lo que hago, he entendido que así podemos crear con fluidez. Y me siento realmente muy orgulloso de que hay muchísima gente que ha llevado lo que ha aprendido con nosotros a otros lugares y es que todos hemos construido a Ciertos Habitantes, somos cocreadores y me interesa que cada uno de nosotros dé su máximo potencial", cierra.



Elementos

Ha colaborado con instituciones como el Festival Internacional de Edimburgo y Theater der Welt (Alemania).

En México ha trabajado con Coordinación Nacional de Teatro y con la UNAM.

Su formación artística profesional comenzó desde temprana edad, como actor con Susana Wein y como músico con Erika Kubacsek.

Es director egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Fue miembro fundador y cantante del cuarteto vocal de música antigua Ars Nova

Por Alida Piñón

