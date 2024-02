La artista que retrató el American way of life de los años 50

Para Anne Morin, curadora de la exposición “Rev(b)elada. Vivian Maier, fotografa”, que permanece en el Museo Franz Mayer, hasta el 19 de mayo, el trabajo de la francesa fue “contundente y novedoso”, no sólo porque fue pionera en el autorretrato al capturar su propia imagen, sino porque logró registrar las desigualdades económicas y sociales de los migrantes en Estados Unidos, desde su llegada a ese país, en 1950.

En conferencia de prensa, contó que la vida de Maier fue muy particular, ya que fue una fotógrafa autodidacta que desarrollo su afición mientras trabajaba como niñera en Nueva York.

“El hecho de que su vida y obra se haya asentado en la historia de la fotografía es un descubrimiento que data de 2007; el fenómeno surge en 2010; y, posteriormente, en 2011 comenzaron las primeras exposiciones”, explicó Morín, quien dio a conocer que el propietario del acervo de la fotógrafa es el escritor John Maloof, quien adquirió el legado de la francesa en una subasta, en 2009.

Y agregó que, aunque Vivian Maier “no tenía una perspectiva o ambición en su trabajo”, logró profesionalizar su oficio y llevar la cotidianidad de las calles de Nueva York y Chicago -que en principio eran retratos de las personas-, a lo abstracto de las sombras y las formas.

“Ella no tenía una casa, una familia, raíces o una identidad propia en ese país, pertenecía a la otra vertiente del American dream o el American way of life, era aparentemente invisible, lo que la llevó a la autorepresentación y al retrato de adultos mayores y niños, la vida en el transporte público, las modas en vestimenta y objetos en el piso”, contó.

Actualmente, el legado de la fotógrafa está constituido por más de 450 mil fotografías que han sido reveladas, 150 mil negativos, 300 películas de 16 mm y 20 horas de registros sonoros

“En vida ella adquirió una gran cultura visual, fue alguien que se interesó por el mundo en el que vivía, el cine, los periódicos y el arte, cultura que se reflejó en su fascinante lenguaje fotográfico”, señaló Anne Morín, quien contó que una parte del archivo de Maier se puede consultar en la Universidad de Chicago.

Por su parte, Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, explicó que compartir este tipo de historias “permite escribir una nueva hacia el futuro, una más justa”.

Más de 200 fotos y objetos personales de la fotógrafa se exhiben como parte de la exposición Rev(b)elada. Vivian Maier, fotografa”, en el Museo Franz Mayer. La muestra ha itinerado por Francia, Canadá y Corea.

ELEMENTOS

Algunos sobres de negativos tienen escritas las historias o las conversaciones que tuvo con las personas que fotografió.

Anne Morin, nombrada “Curadora del año” 2022, por los Premios Lucie, con sede en Nueva York, ha dedicado -hasta el momento- poco más de una década de estudio de la vida y obra de Vivian Maier.

2009 año en que fallecé Vivian Maier.

90 por ciento del legado de Vivian Maier pertenece a John Maloof.

7 mil objetos de Maier son resguardados por la Universidad de Chicago.

Por Azaneth Cruz

