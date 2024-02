IMSS invierte más de 6 mil 500 mdp para fortalecer atención en régimen ordinario e IMSS-Bienestar en Yucatán

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y destacó la inversión de 6 mil 500 millones de pesos (mdp) que realiza el Instituto en su régimen ordinario y en IMSS-Bienestar para fortalecer la atención médica en la entidad mediante la conclusión de obras, construcción de hospitales, planeación de nuevas unidades, rehabilitación y adquisición de equipo médico.

En el Edificio Administrativo Siglo XXI de Mérida, el titular del Seguro Social señaló que entre las principales obras concluidas en 2023 para el régimen ordinario se llevó a cabo la rehabilitación de los Hospitales de Subzona de Mérida, Motul y Tizimín; de nueve quirófanos en cuatro hospitales, la rehabilitación mayor del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez”, y en particular del área de Hemodiálisis, así como la dignificación de 19 Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Sigue leyendo:

Entrega de reconocimiento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por respaldo a la Cruz Roja Mexicana

IMSS-Bienestar de Ures ampliará al doble su capacidad atenderá a afectados por derrame en Río Sonora

Indicó que en rehabilitación y equipo en el Tercer Nivel de atención, se invirtieron más de 101 millones de pesos para la sustitución de un acelerador lineal, remodelación de quirófanos y de las aulas de educación y Centro de Documentación en Salud.

Respecto a las obras en proceso, detalló que se invierten 989.7 millones de pesos en el Hospital General de Zona (HGZ) de 70 camas en Ticul, la cual presenta un avance del 29 por ciento en su construcción y que contará con 17 especialidades y 116 médicos especialista, para beneficio de casi 35 mil derechohabientes de la región.

Zoé Robledo informó que para obras en planeación se destinarán 413.7 mdp para la construcción del Centro de Mezclas en la UMF No. 12 de Caucel; la nueva UMF en Francisco de Montejo, Mérida; ampliación de las Unidades de Cuidados Intensivos Adulto y Pediátrico del HGR No. 12 de Mérida; del área de Urgencias del Hospital Benito Juárez de la capital; de la UMF No. 14 Kanasín y construcción del Complejo Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad de Mérida.

Dentro del equipo médico de mayor relevancia, expuso que en diciembre de 2023 se concluyó la instalación de un acelerador lineal en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAE) Hospital de Especialidades “Ignacio García Téllez”, que beneficiará a población de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, con una capacidad para realizar 66 sesiones diarias.

Zoé Robledo destacó el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno Créditos: Especial

Avances en otros hospitales

Por otra parte, el director general del IMSS señaló que para fortalecer IMSS-Bienestar en la entidad se avanza en la construcción del Hospital General de O’Horán, en el que se invierte 4 mil 773.8 mdp; tiene un avance del 14.5 por ciento y contará con 300 camas censables, 84 consultorios y 16 quirófanos.

En el caso del Hospital General de Tekax, dijo que beneficiará a 225 mil habitantes de 11 municipios en el sur de la entidad; entre sus servicios tendrá 30 camas censables, seis consultorios y especialidades como Medicina Interna, Medicina Familiar, Ginecobstetricia, Telemedicina, Tococirugía, Pediatría, Urgencias y Cirugía, entre otras

Posteriormente, autoridades del IMSS y del gobierno de Yucatán acudieron a supervisar el avance en construcción del Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, que se incorporará al modelo IMSS-Bienestar.

En reunión de trabajo, Zoé Robledo destacó el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno para hacer posible la construcción del nuevo nosocomio, además de todas las obras que se realizan en la entidad como parte de un importante plan de infraestructura para dotar de los servicios médicos a la población sin seguridad social y reforzar la atención a los derechohabientes del Seguro Social.

También visitaron la obra del Hospital General de Zona de Ticul donde recorrieron las áreas de terapia respiratoria, Imagenología, Ginecología, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía General, esta unidad será más resolutiva y regional.

Además, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Yucatán, doctor Alonso Juan Sansores Río, acudió a un recorrido por el Hospital General de Tekax, que brindará servicios médicos a 90 mil habitantes sin seguridad social. Esta unidad de Segundo Nivel cuenta con las especialidades de Pediatría, Gineco-Obstetricia, Nutrición, Cirugía General, Medicina Interna, así como Traumatología y Ortopedia.

dhfm